Leandro Paredes marcó el gol agónico con el que Boca derrotó a Vasco da Gama y selló el pase a la final. (Foto: Getty)

El Boca de Rodolfo Arruabarrena, en pocos meses, se encargó de sacarse varios pesos de encima. Dejó atrás cuentas pendientes, como los resultados en los clásicos (les ganó a los cuatro), volvió a salir campeón de la Liga después de más de tres años sin dar la vuelta y mañana afrontará el desafío más importante: romper la sequía internacional.

El Xeneize no consigue un título continental desde 2008, cuando derrotó a Arsenal por la Recopa Sudamericana, tras haber conquistado la Copa Libertadores en 2007.

Desde entonces, pasaron 18 años sin conquistas internacionales, con tres finales de Libertadores de por medio y algunos golpes recientes, como las eliminaciones ante Alianza Lima en el repechaje y Universidad Católica en la fase de grupos.

De esta manera, la obtención de la Copa Sudamericana no significaría tan solo el título N° 76 de su historia, sino también un renacer internacional, que le permitiría tomar impulso para encarar la Copa Libertadores 2027 con menos presión y nuevamente como candidato.

Por eso, mañana Boca tendrá la oportunidad de quitarse una pesada mochila ante Atlético Mineiro. El árbitro uruguayo Andrés Matonte hará sonar el pitazo inicial a las 19:30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

La única duda de Arruabarrena para la final

Para este duelo trascendental, Arruabarrena solo tiene una incógnita en el armado del equipo. La disputa está en el ataque, donde Miguel Merentiel y Sebastián Villa son fijas, mientras que Alan Velasco y Tomás Aranda pelean por el tercer lugar. Leonel Flores también tiene posibilidades, aunque corre de atrás.

Velasco fue titular en los últimos dos partidos, ante Defensa y Justicia y Banfield, mientras que Aranda ingresó en ambos encuentros desde el banco. De hecho, ante el Halcón se produjo su regreso a la actividad, poco más de dos meses después de la operación en el peroné de su pierna derecha.

El ex Independiente llega con ritmo futbolístico y eso lo beneficia. Sin embargo, el juvenil de 19 años es una debilidad del Vasco y, de momento, es el favorito para salir desde el arranque.

De todas maneras, al existir la posibilidad de disputar tiempo suplementario, el que vaya al banco también será una alternativa jugosa para el complemento. Arruabarrena comunicará la decisión en el vestuario.

En el resto de la formación no hay dudas y el único cambio respecto al once que salió desde el inicio ante el Taladro será el ingreso de Lautaro Blanco, ya recuperado, en lugar de Malcom Braida.

Por otro lado, Milton Delgado, quien sufrió un golpe que le afectó la rodilla, también será titular junto a Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes en el mediocampo. El capitán llega a la final en plenitud física y es la mejor noticia para el Xeneize, que se encolumna detrás de él con el sueño de dar la vuelta.