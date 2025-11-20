Colapinto habló sobre las dificultades de Las Vegas: «Es un circuito muy raro»

Esta noche Franco Colapinto regresa a la pista. El argentino comenzará un nuevo fin de semana de Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas, que tiene un calendario atípico, ya que se realizarán las primeras prácticas un jueves y la carrera será el sábado por la noche.

En la previa a este nuevo desafío, el piloto de Alpine dialogó con el periodista Juan Fossaroli sobre lo que espera del GP de Las Vegas: «Es una pista difícil por el horario. Un circuito raro, atípico. Tiene un asfalto muy complicado, pero ojalá que el auto haya quedado bien y esté mejor que en Brasil», expresó.

Luego, contó que le realizaron algunas modificaciones al A525: «Hicimos un par de cambios después de Brasil para ver si nos ayuda un poco. Después del choque algo no quedó bien en el auto». Y rec:»Los circuitos callejeros me caen bien en general. Es una adrenalina y una presión extra correr de noche

Franco también aprovechó para agradecerle a todos los fanáticos que se acercaron a Brasil y que lo acompañan en este momento en Las Vegas: «Me pone muy feliz toda la gente que me acompaña, es un esfuerzo muy grande venir hasta acá. Lo aprecio un montón. Cuando andemos bien vamos a disfrutar mucho más todavía«

Para cerrar, hizo un repaso de su trayectoria hasta este momento en la Fórmula 1, donde este fin de semana correrá su 25° Gran Premio: «En este año aprendí mucho como piloto, como persona. Estoy preparándome para cuando llegue el momento de ser competitivos, de tener un buen auto».

Colapinto y las expectativas para Las Vegas

En la clásica conferencia de prensa que se realiza antes de cada GP, Franco Colapinto fue parte de uno de los grupos que charlaron con los periodistas. Junto a Lando Norris, que se llevó todas las preguntas, y Esteban Ocon, el argentino solo recibió dos consultas por parte de los corresponsales.

En primer lugar, habló sobre la carrera de Brasil y la buena performance de Pierre Gasly en Interlagos: «El auto se sintió mejor en Brasil y fue en la dirección correcta. Pierre tuvo un excelente fin de semana y fue muy bueno para el equipo ver al auto conseguir algunos puntos, volver a pelear por buenas posiciones«, exclamó.

Luego, reveló cuáles son expectativas para esta carrera: «Esta pista es muy diferente, muy específica comparada con las carreras previas. Es un asfalto muy complicado. Realmente no tengo grandes expectativas«.

Horarios del Gran Premio de Las Vegas

Jueves 20 de noviembre

Prácticas Libres 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 2: 01:00 AM

Sábado 22 de noviembre

Prácticas Libres 3: 21:30

21:30 Clasificación: 01:00 AM

Domingo 23 de noviembre