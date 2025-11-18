Franco Colapinto corre en el GP de Las Vegas: días, horarios y datos del fin de semana

Franco Colapinto tiene un nuevo desafío a la vista. El argentino dejó atrás Brasil, donde fue confirmado por Alpine para la próxima temporada. Ahora, ya se enfoca en el GP de Las Vegas: allí, correrá la penúltima fecha de la temporada.

Colapinto visitará por segunda vez las tierras desérticas. En 2024 con Williams, vivió su primera experiencia que no empezó para nada bien. En la clasificación del sábado, sufrió un duro golpe que no le permitió continuar en la Qualy. Por este choque, debió largar desde boxes pero gracias a un gran nivel y un buen auto logró terminar en la 14° posición.

Será la quinta edición del GP de Las Vegas, que volvió al circuito de la Fórmula 1 en 2023, tras 41 años de ausencia. El estreno en la categoría fue allá en 1981. Tras su regreso, los ganadores fueron Max Verstappen y George Russell. Tiene una longitud de casi 6 kilómetros y cuenta con 2 zonas de DRS y 17 curvas.

Alpine llega con sensaciones encontradas

Alpine atraviesa un momento de incertidumbre en este final de temporada. Con niveles irregulares en las últimas presentaciones, Pierre Gasly logró sumar 2 puntos importantes en Brasil (uno en la Sprint y otro en la carrera) y permitió que la escudería francesa vuelva a puntear tras ocho fines de semana.

Al contrario, Franco Colapinto no pudo sumar en toda la temporada y espera cerrar con buenas sensaciones este 2025, en el cual fue de menor a mayor, peleando mano a mano en varias carreras con su compañero de equipo. Desde Alpine ya apuntan al próximo año, donde la máxima categoría del automovilismo modificará el reglamento y la escudería francesa tendrá un nuevo motor Mercedes.

Horarios del GP de Las Vegas

Será un fin de semana con desarrollo tradicional, diferente a lo vivido en Interlagos que tuvo Sprint. Lo que será extraño para los argentinos es el horario, ya que al ser una carrera nocturna habrá actividad durante la medianoche y la madrugada.

Jueves 20 de noviembre

Prácticas Libres 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 2: 01:00 AM

Sábado 22 de noviembre

Prácticas Libres 3: 21:30

21:30 Clasificación: 01:00 AM

Domingo 23 de noviembre