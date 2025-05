Franco Colapinto y un duro desafío en Mónaco: así probó el circuito en el simulador

Desde el simulador, Franco Colapinto mostró cómo es una vuelta en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 que se correrá este fin de semana.

El argentino se subió a bordo de un simulador de Alpine, la escudería en la que corre, para mostrar cómo son los diferentes trazados del circuito, que es uno de los más difíciles de la categoría.

«Es uno de los circuitos callejeros más desafiantes que tenemos en el calendario», expresó Colapinto al comenzar la prueba.

A su vez, hizo hincapié en lo complejo que es hacer un sobrepaso y la importancia que tendra la clasificación del sábado que tiene pronóstico de lluvia.

Hop on board with @FranColapinto in this week’s @Eni race preview for a lap around the iconic Circuit de Monaco 🇲🇨@AlpineSimRacing @trak_racer @cybertek_fr pic.twitter.com/65lkvM2XIO