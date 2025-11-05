Fue la vencida: triunfazo de Depo Viedma ante Rocamora, por la Liga Argentina de básquet

El equipo de la capital rionegrina logró un importante triunfo en Concepción del Uruguay. (Prensa Rocamora)

Deportivo Viedma consiguió una enorme victoria como visitante frente a Rocamora por 82-76, en tiempo suplementario, por la tercera fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet. Con este resultado, el equipo dirigido por Guillermo Bogliacino logró su primer triunfo del certamen y cerró de la mejor manera la gira por Entre Ríos.

Desde el arranque, el conjunto viedmense mostró un gran juego colectivo, con transiciones dinámicas y posesiones largas, manejando el ritmo con paciencia. Los aportes de Luciano Cáceres y Keiver Marcano fueron determinantes para cerrar el primer cuarto con una ventaja de diez puntos (14-24).

En el segundo período, Bogliacino movió el banco para darle rotación al plantel. El local respondió con mayor eficacia, logró descontar e incluso igualar el marcador en 29, pero Viedma volvió a imponerse con buenas combinaciones ofensivas para irse al descanso arriba por cinco (33-38; parcial 19-14).

Paridad y tiempo extra

La segunda mitad se mantuvo pareja, con ataques intensos y defensas firmes de ambos lados. Rocamora consiguió achicar la diferencia y cerrar el tercer cuarto a tres puntos (53-56; parcial 20-18). En el tramo final, Rocamora aprovechó su efectividad en los últimos segundos y igualó el marcador en 72, forzando el tiempo suplementario.

En el extra, ambos equipos cometieron errores, pero Viedma supo mantener la calma, ajustar en defensa y dominar el ritmo del juego para quedarse con un gran triunfo por 76-82. Nicolás Paletta, con 17 puntos, y Luciano Cáceres, con 16, fuero los mejores en el equipo de la capital rionegrina. En el local sobresalieron Agustín Cavallin (18) y Franco Maeso (14).

Nico Paletta manejó la base de los viedmenses y también fue el golador con 17.

Finalizado el periplo por tierras entrerrianas, ahora llegará el debut en casa. Será ante Deportivo Norte de Armstrong, el martes 11 de noviembre a las 21, en el Ángel Cayetano Arias.