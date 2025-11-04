Deportivo Viedma no hizo pie ante La Unión y sumó su segunda caída en la Liga Argentina

Viedma empezó 0-2 en la Liga Argentina y mañana cerrará la gira por Entre Ríos. El 11 debutará en casa.

Deportivo Viedma cayó ante La Unión de Colón por 74-59, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Conferencia Sur del torneo Apertura de la Liga Argentina 2025/26. Los entrerrianos dominaron de principio a fin, con una gran efectividad y una defensa firme que le cerró todos los caminos al conjunto rionegrino.

Con poco descanso tras su debut (caída ante Central Entrerriano) el equipo de Guillermo Bogliacino no logró encontrarle la vuelta al juego, mientras que el dueño de casa aprovechó su localía y mostró un funcionamiento colectivo muy sólido.

Lo mejor de Viedma, en el arranque

En el arranque, los rionegrinos fueron efectivos llegaron a sacar una ventaja de ocho puntos (5-13) gracias a un juego paciente y ordenado. Sin embargo, el local reaccionó rápido y emparejó las acciones para cerrar el primer cuarto igualados en 22. Durante el segundo período, La Unión impuso su ritmo con una efectividad implacable, mientras los errores comenzaron a condicionar al equipo rionegrino. Así, los locales se fueron al descanso arriba por 45-32 (parcial 23-10).

El equipo rionegrino empezó a full, pero se quedó a partir del segundo cuarto.

La Unión dominó a voluntad en la segunda mitad

En la segunda mitad del partido, el dominio entrerriano se consolidó. La Unión manejó los tiempos y amplió la diferencia a 22 puntos al cierre del tercer cuarto (66-44). En el último tramo, Depo Viedma intentó reaccionar con variantes desde el banco, pero fue imposible. Su rival mantuvo la intensidad y cerró una actuación casi perfecta, sellando el triunfo por 74-59 y una máxima de 24 puntos (68-44).

En el ganador se destacaron Nicolás Henriques, con 19 puntos, y Matías Caire, con 11, mientras que los mejores de Viedma fueron Keiver Marcano (11), Valentín Lengyel (9) y Nicolás Paletta (9). La gira por Entre Ríos se cerrará el miércoles 5 de noviembre a las 21, ante Rocamora.

Info: Prensa Deportivo Viedma. Fotos: Prensa La Unión de Colón