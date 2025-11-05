SUSCRIBITE
Además de Argentina, todas las camisetas confirmadas para el Mundial 2026

Junto a la de la Selección Argentina, hoy se conocieron los diseños de las camisetas de otros 21 países de cara al Mundial 2026.

Redacción

Por Redacción

Adidas presentó las camisetas de 22 países de cara al Mundial 2026.

Además de la Selección Argentina, hoy se hicieron oficiales los diseños de las camisetas de otros 21 países de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Adidas presentó las nuevas indumentarias a nivel selecciones y la mayoría son de equipos que participarán de la próxima Copa del Mundo o están en camino de clasificar.

Todos los productos se empezarán a vender en la página web de la marca a partir de este jueves. La camiseta argentina tendría un valor de $130.000 en su versión hincha y $200.000 la de jugador.

Los otros equipos sudamericanos con esta indumentaria son Colombia, Chile, Venezuela y Perú. En los últimos tres casos, no están clasificados al Mundial.

Algunas de las que más comentarios generaron fueron las de España, Alemania e Italia. La Roja apostó por los hombros y mangas de color azul oscuro, los germanos utilizaron un diseño similar al del Mundial ’90 y los tanos innovaron con detalles dorados delante del clásico azul.

Las de México, Costa Rica y Arabia Saudita son las más llamativas por sus gráficos y algunas apostaron por poner los escudos en el centro como Perú, Gales, Escocia y Japón.


