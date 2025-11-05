Además de Argentina, todas las camisetas confirmadas para el Mundial 2026
Además de la Selección Argentina, hoy se hicieron oficiales los diseños de las camisetas de otros 21 países de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Adidas presentó las nuevas indumentarias a nivel selecciones y la mayoría son de equipos que participarán de la próxima Copa del Mundo o están en camino de clasificar.
Todos los productos se empezarán a vender en la página web de la marca a partir de este jueves. La camiseta argentina tendría un valor de $130.000 en su versión hincha y $200.000 la de jugador.
22 JERSEYS. 3 STRIPES. ENDLESS BEAUTIFUL GAMES. 🏆🔥
22 JERSEYS. 3 STRIPES. ENDLESS BEAUTIFUL GAMES. 🏆🔥
AVAILABLE 11/6. #FIFAWORLDCUP
Los otros equipos sudamericanos con esta indumentaria son Colombia, Chile, Venezuela y Perú. En los últimos tres casos, no están clasificados al Mundial.
2024 🆚 2026 – Alemania
🔎 Diseño inspirado en el modelo 1990
🔎 Diseño inspirado en el modelo 1990
🔎 Cuello en 'v' y puños en negro con vivo rojo
🔎 Parche especial despedida de adidas (desde 1954)
Algunas de las que más comentarios generaron fueron las de España, Alemania e Italia. La Roja apostó por los hombros y mangas de color azul oscuro, los germanos utilizaron un diseño similar al del Mundial ’90 y los tanos innovaron con detalles dorados delante del clásico azul.
2024 🆚 2026 – Italia
🔎 Diseño con trama de laureles a 20 años de la obtención de su último Mundial
🔎 Diseño con trama de laureles a 20 años de la obtención de su último Mundial
🔎 Cuello y puños en azul marino con vivo dorado
🔎 "Azzurra" en la nuca
Las de México, Costa Rica y Arabia Saudita son las más llamativas por sus gráficos y algunas apostaron por poner los escudos en el centro como Perú, Gales, Escocia y Japón.
2024 🆚 2026 – España
🔎 Base roja con vivos amarillos; mangas en azul marino
🔎 Base roja con vivos amarillos; mangas en azul marino
🔎 Gruesas tres tiras con los colores de la bandera nacional
🔎 Nombre del país en la nuca
