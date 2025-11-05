Se reveló la camiseta de la Selección Argentina para la Copa del Mundo 2026: ¿Cuándo sale a la venta?

Hace instantes se reveló cuál será la camiseta titular de la Selección Argentina en el Mundial 2026. En la previa a una nueva gira de la albiceleste, Adidas presentó la indumentaria oficial del campeón del mundo para la cita el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio se hizo en las redes sociales de la marca deportiva: «El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas«, dice la publicación, junto a una foto de Lionel Messi con el nuevo modelo.

«Como homenaje a los Campeones del Mundo, la camiseta titular de la Selección Argentina 26 celebra el legado futbolístico de la nación con un diseño degradado inspirado en las victorias pasadas en la Copa Mundial de la FIFA», señala la descripción del producto. Un detalle no pasó desapercibido: en cada una de las estrellas, está impreso el año de las tres coronaciones mundiales de la albiceleste.

Los bastones celestes lucen un degradé de tres tonos inspirados por los tres títulos mundiales de la remera albiceleste. Además, en el dorsal de la camiseta tiene el número «1893«, año en el que se fundó la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

En la web oficial de Adidas también se dio a conocer la camiseta de arquero, que utilizará Emiliano «Dibu» Martínez. Predomina el color negro con tonos morados y celestes en la parte inferior. Hasta el momento, no se reveló cuál será la remera suplente de la Selección Argentina, pero se espera que en los próximos días se anuncie.

¿Cuándo saldrá a la venta y cuánto costará?

Para quienes deseen adquirirla, la camiseta estará a la venta a partir de este jueves a las 6 de la mañana. Habrá dos versiones disponibles: una «fan«, que tendrá un valor de 130 mil pesos, y «jugador«, donde se podrá colocar el nombre y número de un futbolista, que saldrá 200 mil. Por su parte, la camiseta titular de arquero sale 130 mil.