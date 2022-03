Al PSG le costaría una fortuna despedir a Pochettino

Mauricio Pochettino, muy cuestionado por sus pobres resultados con el PSG, es el entrenador mejor paso de Francia. Gentileza.

Paris Saint-Germain todavía no se recupera anímicamente de la eliminación en octavos de final de la Champions League, el máximo objetivo del equipo para esta temporada, y si bien los dirigentes no quieren tomar decisiones en caliente, todo indicaría que Mauricio Pochettino no seguiría al frente del plantel.

Aunque el club no comunicaría nada antes de la consagración en la liga local, PSG es puntero con una ventaja de 12 puntos sobre el Marsella en 29 fechas disputadas, en Europa los medios ya hablan de los números que deberá pagar el conjunto francés para despedir al entrenador argentino, que sería de unos 20 millones de euros.

En caso de confirmar la decisión, al margen de la indemnización del entrenador principal deberán hacer lo propio con Jesús Pérez, mano derecha del entrenador, quien percibe unos 80.000 euros brutos mensuales, a Miguel D’Agostino y Toni Jiménez, con unos 50.000 euros mensuales cada uno, y al hijo de Pochettino, Sebastiano, de 20.000 euros por mes.

Pochettino es el entrenador mejor pago de la liga francesa con un sueldo de 1.1 millones de euros brutos y tiene contrato con el PSG hasta 2023. Este monto supera es más del triple de los 330 mil euros mensuales que embola Jorge Sampaoli en el Olympique Marsella.

Mauricio Pochettino está muy cuestionado, a pesar que el PSG está como cómodo lider de la Liga 1, pero nadie se olvida de la eliminación de su equipo en la Champions League. Gentileza.

Según informa L’Équipe, echarlo a Pochettino tendrá un gran impacto económico, pero sienten que se le dio el timpo suficiente y que el duro golpe en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, implica cambios.