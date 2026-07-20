Alarma en Boca: se conoció que Leandro Paredes arrastra una lesión y demorará en volver

Leandro Paredes terminó el Mundial 2026 con una lesión en las costillas. (Foto: Clarín Fotografía)

Con la conclusión del Mundial 2026, una de las principales preocupaciones en Boca es el regreso de Leandro Paredes que terminó el torneo con una lesión.

Hoy se conoció que el volante de la Selección Argentina sufrió una pequeña fisura en una de sus costillas y jugó con esa lesión los últimos tres partidos de la Copa del Mundo.

El cuerpo técnico y el plantel de la Albiceleste mantuvieron esa información en reserva para evitar que los rivales generen situaciones de fricción en esa zona.

Paredes afrontó el último tramo del Mundial con ese dolor que por momentos también le dificultó respirar con normalidad.

Gracias por representar al país con huevo y corazón.

¡Aguante Argentina! 🇦🇷💙💛💙 pic.twitter.com/WX6Im29RIZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 19, 2026

De esta manera, y con algunos días de descanso que ya tenía contemplados, no está claro cuándo podrá volver a estar a disposición en Boca bajo las órdenes del Vasco Arruabarrena.

De por sí, el Xeneize sabe que no podrá contar con él en la serie de Copa Sudamericana con O’Higgins que empieza este jueves y en el debut por el Clausura de la Liga Profesional que será el domingo ante Riestra.

El mediocampista llegó con una lesión muscular al Mundial 2026 después del cierre del semestre con Boca. Eso le impidió entrenar con normalidad en la previa y fue suplente los dos primeros partidos.

Con el correr de la Copa, demostró un gran nivel, se ganó un lugar y fue titular en varios encuentros. En la final con España, entró para el segundo tiempo por Nicolás González.