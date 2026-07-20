Messi rompió el silencio y habló de la final del Mundial 2026 con España: «El dolor es muy grande»

Lionel Messi se pronunció por primera vez acerca de la final del Mundial 2026 ante España. El capitán de la Selección Argentina realizó una publicación en Instagram luego del subcampeonato.

«El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo«, aseguró el Diez.

Messi no habló luego del partido y el único que se expresó públicamente ayer fue el entrenador, Lionel Scaloni, que puso en duda su continuidad en el cargo.

«Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato», concluyó el capitán en su posteo.

Más allá de este mensaje, el Diez no dio precisiones sobre su continuidad en la Selección. Aún no está claro si continuará un tiempo más o le pondrá punto final en el futuro cercano.

Su plenitud física aún a los 39 años abre la puerta a la duda. Distinto hubiera sido si se lo veía desmejorado y sin un rol preponderante en el equipo. Su liderazgo y vigencia hacen suponer que todavía puede seguir un tiempo más.

Messi tiene contrato en Inter Miami hasta 2028, un indicio de que aún no contempla el retiro profesional. Una alternativa es que elija el camino de Ángel Di María y se despida de la Selección antes que de su carrera de clubes. En el caso de ir por este camino, lo lógico sería que juegue un último partido en el país.

Por lo pronto, su decisión fue volver a Rosario en las próximas horas para pasar algunos días en familia. No regresará con sus compañeros del plantel que hoy arriban a Buenos Aires.