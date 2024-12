Alarma en Boca: uno de sus titulares se operaría por una lesión y podría perderse la pretemporada

Este fin de semana, Boca finaliza su participación en la Liga Profesional y hay preocupación de cara al 2025. Según se conoció, una de las piezas fundamentales para Fernando Gago se debe operar y podría perderse la pretemporada.

Se trata de Nicolás Figal, el defensor llegó a fin de año con una fibrosis en su tobillo derecho y hay chances de que deba ser operado. En caso de que sea intervenido, Gago no podrá contar con él hasta que comience la Copa de la Liga del próximo año.

Según se conoció, ya en la derrota ante Vélez por la Copa Argentina, el ex Independiente tuvo que infiltrarse la zona para poder jugar. Lo mismo hizo para los dos próximos cruce: ante Gimnasia y Newell´s, los encuentros decisivos para pelear por un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Como el resultado del último partido en la Bombonera no incide en el futuro del Xeneize, el zaguero descansará. Además, se dará el regreso de Marcos Rojo, por lo que Figal no estará entre los concentrados y se someterá a una serie de estudios.

La situación que atraviesa Nicolás Figal en Boca

El zaguero del Xeneize padece de una fibrosis en su tobillo derecho, con compromiso en su peroneo. Se cree que su lesión fue producto de un esguince mal curado que derivó en una complicación que podría ser quirúrgica.

En caso de que sea operado, su recuperación sería más extensa que la de una simple lesión de tobillo. Aunque los plazos no son tan claros, es seguro que no podría estar en la pretemporada que Boca realizará a principio de año, e incluos no llegaría al inicio de la Copa de la Liga.