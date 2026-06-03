Alarma en la Selección Argentina: Nico Paz aún no se recupera y es duda para el Mundial 2026

Nico Paz aún no se recupera de su lesión y preocupa. (Foto: Clarín Fotografía)

Lionel Scaloni confirmó la semana pasada la lista de 26 convocados de la Selección Argentina al Mundial 2026 pero, con varios jugadores entre algodones, se espera que todavía pueda hacer algún cambio por lesión.

Uno de los casos que genera preocupación es el de Nico Paz que sufrió un golpe en la rodilla en el Como de Italia y todavía siente molestias.

El jugador de 21 años chocó contra Nicolás Valentini en el duelo ante Hellas Verona en la antepenúltima fecha de la Serie A el pasado 10 de mayo.

"Valentini":

Porque informan que Nico Paz continúa recuperándose de la lesión que sufrió tras un golpe de Nicolás Valentini pic.twitter.com/bpjx7NYEDs — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 3, 2026

Paz se perdió los últimos dos encuentros del campeonato y en la Selección siempre confiaron en que se iba a recuperar para el comienzo del Mundial.

El nacido en España hizo trabajos especiales de kinesiología para tratar el traumatismo. Sin embargo, el dolor en la rodilla persiste y no se descarta que tengan que darlo de baja en la lista. Scaloni tiene hasta un día antes del debut para hacer cambios en la convocatoria.

Ante esta situación, el cuerpo técnico se comunicó con Emiliano Buendía para que esté atento. Si sacan a Nico Paz, el del Aston Villa sería su reemplazo.

Matías Soulé, Máximo Perrone, Marcos Senesi, Nicolás Domínguez y Franco Mastantuono son otros que saben que podrían ser llamados ante alguna baja.

En el lateral derecho, con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel recuperándose de desgarros, los posibles reemplazantes son Nicolás Capaldo y Agustín Giay que fueron citados para los amistosos previos al Mundial.