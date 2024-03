Alarma por Messi: descartado en Inter Miami, pusieron en duda su presencia con la Selección

Lionel Messi volvió a encender las alarmas de la Selección Argentina al sufrir una molestia en el aductor de su pierna derecha, motivo por el cual debió salir a los cinco minutos del segundo tiempo del duelo entre Inter Miami y Nashville SC por los octavos de final de la Concachampions.

Javier Morales, asistente del Tata Martino, ya confirmó que el astro rosarino está «prácticamente descartado» para el duelo ante DC United por la cuarta fecha de la MLS y que también hay dudas sobre si estará disponible para los inminentes amistosos de la Albiceleste frente a El Salvador y Costa Rica.

La salida de Messi en Inter Miami ante Nashville

El ayudante de campo de las Garzas habló en una rueda de prensa luego del entrenamiento de este viernes y habló del caso de Messi, donde comentó que siguen a la espera de los resultados de los estudios a los que se sometió luego del enfrenamiento con Nashville SC donde marcó un gol y repartió una asistencia antes de su temprana salida en el inicio de la segunda etapa.

«En cuanto al partido del fin de semana está prácticamente descartado. Sabemos que ayer se hizo estudios, todavía estamos esperando los resultados del médico para ver en detalle qué es lo que tiene. A partir de esos resultados se verá qué es lo que con la Selección Argentina«.

Cabe recordar que minutos después de la clasificación a los cuartos de la Concachampions, Gerardo Martino, confirmó la lesión de Messi en una rueda de prensa y enfatizó la necesidad de evitar correr riesgos innecesarios. «Tiene una sobrecarga en el posterior derecho y no voy a correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando y entonces preferimos que saliera del partido», afirmó el DT de Las Garzas.

El entrenador rosarino agregó: «No me quiero arriesgar, pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Lo único que podría decir de cara a lo que viene. Luego él hará alguna imagen e iremos viendo cómo él evoluciona». Y en la mañana de este viernes, fue Javier Morales, ayudante de campo del Tata, quien le bajó el pulgar a la presencia de Messi vs. DC United. «Está prácticamente descartado. Ayer se hizo los estudios. Estamos esperando los resultados del médico para ver en detalle lo que tiene. Y, a partir de ese resultado, ver qué pasa con la Selección».

Cuándo son los amistosos de la Selección Argentina en Estados Unidos

Vale destacar que Messi ya no había estado presente en la derrota de Inter Miami ante Montreal por la MLS y ahora tuvo esta sobrecarga que no le permitió jugar el segundo tiempo con Nashville.

La semana que viene, la Selección Argentina volverá a entrenar y se reunirá en Estados Unidos para los amistosos ante El Salvador (22 de marzo) y Costa Rica (26 de marzo). Estos serán los últimos dos cotejos previos a la realización de la Copa América 2024 también en el país norteamericano.