Alexis Mac Allister y Julián Álvarez festejaron en la fecha de Champions League

Alexis Mac Allister marcó el gol del triunfo de Liverpool ante Real Madrid y Julián Álvarez anotó en la victoria del Atlético Madrid frente Union St. Gilloise por la cuarta fecha de la Champions League.

Por Redacción

Mac Allister metió el gol del triunfo de Liverpool ante Real Madrid. (Foto: AFP)

En el comienzo de la cuarta fecha de la Champions League, no faltaron los goles argentinos con festejos de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, dos piezas claves de la Selección.

En uno de los partidos más esperados de la jornada, Liverpool venció 1 a 0 a Real Madrid con un gol de cabeza de Mac Allister en el complemento.

Los ingleses tuvieron las mejores ocasiones y se encontraron con un Thibaut Courtois implacable en el arco del Merengue. Después de varias chances claras, el 1-0 llegó a los 16′ del complemento con un tiro libre del húngaro Dominik Szoboszlai y un gran cabezazo de Alexis.

En España, Julián Álvarez metió el 1-0 de Atlético Madrid ante Union St. Gilloise de Bélgica luego de una gran jugada de Giuliano Simeone. El equipo del Cholo se impuso 3 a 1 y también anotaron Conor Gallagher y Marcos Llorente.

En otro de los platos fuertes de la jornada, Bayern Múnich venció 2 a 1 a PSG en París con dos goles del colombiano Luis Díaz que antes del descanso fue expulsado. Joao Neves descontó pero el campeón defensor no lo pudo empatar.

Los demás resultados de la jornada fueron: Slavia Praga 0 – Arsenal 3, Napoli 0 – Eintracht Frankfurt 0, Bodo Glimt 0 – Monaco 1, Juventus 1 – Sporting Lisboa 1, Olympiacos 1 – PSV 1 y Tottenham 4 – Copenhague 0.

Este miércoles, se destacan Manchester City – Borussia Dortmund y Benfica – Bayer Leverkusen, ambos desde las 17. Los dos líderes con puntaje ideal son Arsenal y Bayern Múnich con 12.


