Sorpresa: Dibu Martínez no será convocado a la última gira de la Selección Argentina

Todavía no está la confirmación oficial con la lista de la Selección Argentina que saldrá en las próximas horas, pero ya es un hecho que Emiliano Martínez no será convocado para afrontar la última gira internacional del 2025. El amistoso frente a Angola, del 14 de noviembre en la capital Luanda, no tendrá a Dibu plantado entre los postes, sino que habrá otro arquero desde el silbatazo inicial.

Esta ausencia de peso es por decisión de Lionel Scaloni, quien charló con el campeón del mundo y bicampeón de América y le avisó que no viajará en la fecha FIFA a tierras africanas, ya que le permitirá a otro arquero sumar minutos y confianza en la Mayor.

Dibu es titular indiscutido en la Selección y uno de los referentes de un plantel que está en renovación constante. Como su lugar en el 11 está garantizado en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la idea del cuerpo técnico es darle descanso y exigir en el próximo choque preparatorio a los suplentes.

El apuntado a atajar contra Angola es Walter Benítez, quien meses atrás se fue de PSV por la puerta grande y se sumó a Crystal Palace, donde solo dijo presente en dos partidos de la Copa de la Liga inglesa.

En la gira que se viene también estará Gerónimo Rulli y la incógnita gira en torno a Facundo Cambeses, figura de Racing que viene de debutar en el último amistoso contra Puerto Rico en Estados Unidos.