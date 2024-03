Alfaro se rindió ante la Selección: «Tenemos el privilegio de jugar contra el campeón del mundo»

Gustavo Alfaro, actual entrenador de Costa Rica, habló en la previa del encuentro ante la Selección Argentina que se disputará este martes. Tras lograr la clasificación a la Copa América, el técnico argentino destacó el cruce ante la Scaloneta y sostuvo que «es una prueba para aprender«.

El conjunto Tico será el segundo rival que enfrentará la Selección Argentina durante la gira por Estados Unidos. En la conferencia de prensa previa, Alfaro remarcó que «y ahora tenemos por delante una prueba contra el campeón del mundo. Y obviamente es una prueba para aprender, porque vamos a intentar a hacer el mejor partido posible, pero es el campeón del mundo. Y tenemos el privilegio de jugar contra el campeón del mundo».

A su vez, describió cómo se organizó el encuentro y sostuvo que «es también un partido que es parte de una enseñanza. Cuando el presidente me dijo a mi ‘¿Estás para jugar con Argentina?’, yo le dije ‘Sí, vamos a jugar con Argentina’. Y por más de lo que yo le decía, no había otra cosa en mi cabeza que no sea Honduras, a riesgo de que podíamos perder».

En ese sentido, se situó en el contexto que atravesaría si no habría logrado la clasificación al próximo torno continental, «con todo lo que significaría una conferencia de prensa si hubiésemos perdido y tener que jugar con Argentina con el riesgo que eso significaría. Pero las cosas no las mido en esos valores. Yo las mido en el crecimiento que podamos tener«, planteó el técnico argentino.

Además, señaló la importancia de enfrentar selecciones de este calibre durante los amistosos: «Con todo respeto, prefiero jugar con Argentina, Brasil, Uruguay, Inglaterra a jugar con otros equipos. Porque los que nos nivela para arriba es el nivel de los rivales que nosotros tengamos«.

Alfaro no negó la inferioridad del conjunto Tico pero remarcó que «por más que la pasemos mal, estemos mal y no consigamos un buen resultado. Eso es parte de la enseñanza. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar para seguir en el crecimiento que pretendemos. Y es lo que queremos allá, al final del camino: ser competitivos».