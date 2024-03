Copa América: Canadá venció a Trinidad y Tobago y compartirá grupo con Argentina

La Selección Argentina ya conoce al rival que le faltaba para la fase de grupos de la Copa América. Canadá venció 2 a 0 a Trinidad y Tobago en el repechaje y sacó boleto para el torneo continental.

Los norteamericanos abrirán el campeonato ante los campeones del mundo en el partido inaugural que se disputará el jueves 20 de junio.

Los canadienses, que jugaron el último Mundial en Qatar, recién llegaron al gol a los 15′ del segundo tiempo con un buen zurdazo cruzado de Cyle Larin.

He always comes through 😌#CANMNT pic.twitter.com/cz2Elg2XLG