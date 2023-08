Almendra fulminó a Benedetto: «No lo saludaría, es un buchón»

Agustín Almendra quien se convirtió en uno de los refuerzos de Racing para esta temporada lanzó una fuerte declaración contra Darío Benedetto en la previa al cruce entre Boca y La Academia por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Tras el empate de Racing en Santa Fe con Unión, Almendra apuntó contra su excompañero Xeneize cuando le consultaron si lo saludaría el miércoles en la Bombonera.

Antes de su respuesta, uno de los periodistas citó los dichos del delantero de Boca, quien aseguró que no le daría un abrazo al mediocampista pero sí «le daría la mano».

“Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. La verdad yo ni lo saludaría», sentenció.

Acto seguido le preguntaron si le molestó lo que expresó Benedetto y el joven jugador respondió: «Cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante de todas las cámaras, él mismo dijo que era un buchón”, arremetió Almendra.

Por último, el jugador fue consultado sobre si le gritaría un gol al Club de la Ribera el miércoles que viene y en La Bombonera: «Le tengo muchísimo respeto a la gente de Boca».

Qué dijo Jorge Almirón sobre los dichos de Agustín Almendra

El técnico de Boca, Jorge Almirón, en conferencia de prensa se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo que venció 3-1 a Plantense y también fue consultado por las fuertes declaraciones de Almendra.

El entrenador de Xeneize, eligió no se meterse en la polémica y expresó que esto «es normal» teniendo en cuenta la clase de partido que se avecina.

«No escuché ninguna declaración, no puedo opinar de eso. Darío es un tipo de mucha experiencia y muy inteligente. Es un poco condimento para un juego tan importante. Nosotros nos enfocamos solamente en hacer las cosas bien y hacer un buen partido. De local tenemos la obligación de mostrar una buena cara. Yo me enfoco en eso, lo demás es parte del show, no pasa nada«, concluyó el entrenador.