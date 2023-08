Cavani marcó su primer gol con Boca y explicó por qué no se trepó del alambrado

Este viernes finalmente llegó el ansiado gol Edinson Cavani con la camiseta azul y oro en el debut de Boca en la Copa de la Liga. El delantero anotó el segundo tanto de su equipo en la victoria 3-1 ante Platense pero faltó la foto al estilo Manteca Mantínez.

Sin dudas desde la llegada del Matador al Club de la Ribera la foto más esperada fue la del festejo tras la conversión de un gol. Anoche tras su cabezazo, todos anhelaron que se trepara al alambrado, como lo solía hacer el ídolo del jugador, Manteca Martínez pero el delantero evitó treparse.

“La verdad que fue una emoción muy grande. Estaba con ganas de gritar mi primer gol acá. Estoy feliz. No me colgué porque creo que me dijeron que me iban a amonestar. No daba para complicar un partido que íbamos 2 a 0 y se podía complicar en cualquier momento”, comentó en diálogo con TNT Sports.

El jugador se mostró feliz y cómodo en su nuevo club. Además, en la misma noche fue consultado por la expectativa que tiene en la previa al partido con Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

«Contra Racing va a ser un lindo partido, lo vamos a preparar en los días que quedan y a tratar de sacar cada uno de nosotros lo mejor de si mismo para hacer un gran partido», finalizó Cavani en referencia del próximo partido.