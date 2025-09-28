En vivo: River empata ante Deportivo Riestra al término del primer tiempo en el Monumental

Este domingo, River choca con Deportivo Riestra por la décima fecha del Torneo Clausura. El Millonario buscará cambiar rápidamente la imagen luego de la eliminación en Copa Libertadores e intentará volver a la cima de la tabla.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo viene de caer 3-1 ante Palmeiras y quedó eliminado del certamen internacional en cuartos de final. Ahora, chocará justamente con el puntero en busca de volver a la cima.

Por su parte, el Malevo llega como líder de la Zona B con 19 unidades, producto de seis triunfos, un empate y solo dos derrotas. Además, lleva cuatro victorias al hilo.

A los 12 minutos, Riestra sorprendió al Millonario desde un córner. Con un centro desde la izquierda, Antony Alonso anticipó a Martínez Quarta en el primer palo y venció a Armani para abrir el marcador en el Monumental.

🤯🇺🇾🇦🇷 El GOL de ANTONY ALONSO para que DEPORTIVO RIESTRA le GANE 1 a 0 a RIVER. pic.twitter.com/pcvGISbDjm — DAT (@DeportesAlTacok) September 28, 2025

Diez minutos después, River reaccionó y logró empatar el resultado. Luego de un centro desde la izquierda, la defensa de Riestra rechazó, pero el rebote le quedó a Galoppo que pateó de primera y venció a Arce para hacer estallar a los hinchas.

La formación de River ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Deportivo Riestra ante River por el Torneo Clausura

Ignacio Arce, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.