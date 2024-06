Ariel Ortega opinó sin vueltas y pidió a un campeón del mundo para River: «Está mejor que nunca»

El presente de River es delicado a partir de la relación entre los hinchas y la comisión directiva. Reforzar el plantel es el principal pedido de todos los fanáticos para el próximo semestre y entre ellos, Ariel Ortega, ídolo e hincha del Millonario, se sumó al reclamo. Además, el Burrito sugirió a una figura de la Selección Argentina.

Luego de los últimos encuentros disputados por La Banda, con la dura derrota ante Deportivo Riestra como el antecedente más reciente, Ortega aseguró que el equipo «no está bien defensivamente«. Y planteó cuál es el defensor que le gustaría que llegue al conjunto de Núñez.

«Me encantaría ver a Otamendi en River. Vendría muy bien porque defensivamente no está bien. Es un crack. Se lo ve bien, en Benfica está muy bien, juega todos los partidos. Está mejor que nunca”, planteó el Burrito en un stream de Bolavip.

De esta forma, Ortega confesó su deseo de ver al defensor de la Selección Argentina con la camiseta del Millonario. Pero más allá de su sueño, el campeón del mundo, que está disputando la Copa América con la Albiceleste, tiene contrato con el club portugués hasta 2025 y ya explicó que es difícil que vuelva al país.

Nicolás Otamendi, campeón del mundo y pieza fundamental de la Selección Argentina.

La respuesta de Otamendi sobre la posibilidad de llegar a River

«Yo soy hincha de River desde muy chiquito y mi fanatismo es muy lindo, pero trato de vivir el día a día. Mi familia está muy cómoda. Mis hijos llevan muchísimos años acá y se me hace cada vez más difícil volver a Argentina. El país no está en un buen momento. Me encantaría estar cerca de mis padres, hermanos y amigos, pero la situación es complicada«, sostuvo Otamendi en una entrevista con DSports en marzo.

Ante esta situación, desde Núñez pusieron el foco en otro campeón del mundo: se ilusionan con el regreso de Germán Pezzella. Sin embargo, otro defensor que está en el radar millonario es Valentín Gómez, una de las joyas de Vélez.

Ortega opinó sobre River y el sueño de la Libertadores

El Burrito planteó que «River no está jugando bien«, tras los últimos golpes que recibió en el fútbol argentino (la eliminación por penales ante Temperley en la Copa Argentina y la derrota contra Deportivo Riestra).

Pero eso no quita su ilusión de pelear la Libertadores: «En la Copa es distinto. El equipo tiene que mejorar y corregir los errores que ha cometido. Como hincha, Dios quiera que pasemos de ronda y nos quedemos con la Libertadores».