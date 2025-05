Tras revelar que era preparacionista, Axel dijo: “Me siento conectado al cosmos»

El reconocido cantante Axel se mostró optimista a pesar de entender que está “en un país que difícilmente apoyan a la cultura” en la previa a su show en el Teatro Gran Rex que se realizará el próximo miércoles para celebrar los 20 años de su carrera musical.

Axel se defiende de las críticas: “Me río de los comentarios”

En el programa Pan y Circo, conducido por Jonatan Viale en Radio Rivadavia, el músico respondió a quienes lo juzgan por su postura preparacionista: “Veo los comentarios y me divierto más todavía. Me baso en el sentido común y creo que vamos camino a que algo suceda y cada vez sucede más como en España. Una de las teorías puede ser que somos una sociedad vulnerable y frágil”.

En cuanto a los inicios del artista en este movimiento social, explicó: “Empecé hace 20 años por una cuestión un poco bíblica. Empecé hace muchos años con esto de los tres días de oscuridad, que van a suceder y va a ser un momento de purificación, creo que es necesario”.

“Empezó porque a los 12 años mi madrina me regaló un libro que se llama Cómo sujetar a un cocodrilo. Te cuenta unas 300 cosas pequeñas de ‘cómo hacer tal cosa’ y decía que con 12 papas, si conectas una lamparita con energía positiva y negativa, se prendía. Lo hice y sucede”, continuó.

Axel habla de supervivencia, preparacionismo y su conexión con el cosmos

En esta línea, Axel relató cómo fue un desarrollo más complejo hacia su estilo de vida: “Entonces empecé a ser muy investigador, me metí con los Scouts y demás. Siempre me gustó la supervivencia, vivo en la montaña, me gusta irme con carpas en medio de la nada, he recorrido países con el motorhome”.

“Con el contacto con la naturaleza, empecé a prepararme y dí con grupos de preparacionistas. Entonces empecé a ver qué hacer cuando ocurre una hecatombe y hay que tener siempre calma, un botiquín, tengo agua en sobres. Lo hice en mi casa en Córdoba y acá”.

Al ser consultado por la posibilidad de que exista un búnker en su poder, el intérprete señaló: “Puede ser” y añadió: “Me mato de la risa con los comentarios. El fin de semana, algo voy a hacer porque quiero inspirar para que la gente tenga un botiquín, una reserva de agua y demás por si pasa algo”.

Asimismo, el cantante profundizó sobre sus reservas: “Tengo todo tipo de comida no perecedera y enlatados como para un año. En la pandemia había comprado antes porque algo presentía, soy muy intuitivo y estoy muy conectado. Tengo corazonadas y les hago caso”.

Axel en la previa del Gran Rex: “No hago esto por miedo, lo hago por sentido común”

Tras la exposición del preparacionismo, el intérprete destacó que lleva “20 años haciendo esto”, pero nunca recibió “tanto hate”, aunque sostuvo que lo toma con humor: “Me mato de risa porque la reverberación -eco- propia, te muestra lo que tenés dentro. No lo hago por miedo, simplemente es por una cuestión de (…)”

“Tengo armas, pero no de fuego, como arcos y flechas, ballestas y cuchillos. Como aprendí a tallar madera, hago cuencos y cucharas. No quiero generar miedo en nadie, quiero inspirar a que siempre estén un paso adelante, preparados, atentos, precavidos y usen el sentido común”.

A diferencia de quienes tomaron una postura sobre su estilo de vida, se distinguió: “Soy un pibe re común, de barrio, de Rafael Calzada, normal. Cuando comencé a exponerme, la gente creó una imagen mía que no es. Yo estoy en la montaña y vivo en poncho”.

Axel, a corazón abierto: cultura, supervivencia y el camino personal tras la denuncia de 2019

“Tengo 48 años, 20 de carrera y 6 de camino. Porque nos educan en un sistema donde todos tenemos que competir. En un evento que me pasó en 2019 estaba muy destruido cuando tuve la denuncia por abuso sexual simple, me hizo mierda por dentro, hasta que me di cuenta que destruían al personaje, pero no a mí como persona”.

En ese sentido, Axel descubrió un nuevo pensamiento: “Aprendí, hace seis años, a despojarme 100%. Hace 10 años hice 20 teatros Ópera seguidos, todos agotados. Ahora hago un -Gran- Rex el miércoles que viene y no me siento menos por eso, aprendí a lidiar con eso”.

“Estoy en un país que a la cultura no la apoyan y depende de cada uno, hace 20 y pico de años que vivo de la música así como mis hijas. Soy un bendecido, entonces hacer un Gran Rex (…) no me vuelve loco. Soy fiel a mi esencia y canto feliz para la gente que me viene a ver”, remarcó.

Para concluir sobre las cuestiones más íntimas retomó: “Me siento muy conectado con el cosmos, soy muy sano. Desde los 5 años empecé piano y sabía que quería ser cantante así que me cuidaba la garganta. No tomo alcohol, sólo en celebraciones con mis amigos”.

Asimismo, el intérprete recordó su encuentro con el papa Francisco en 2019: “Canté cuatro o cinco temas para el papa, entre ellos Celebra la vida y El privilegio de dar”.

“Hay una postura social en donde la mujer aborda más que antes y yo antes no me cuidaba tanto. Hoy no me hago ni masajes con una mujer. El camino de la vida te da personas que no le agradás tanto. Me cuido muchísimo. Si hoy estoy con una chica pido grabar el encuentro por si después dicen que hubo acoso”, cerró el artista.