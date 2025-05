Una estafa con criptomoneda por 171.000 dólares pone en jaque a la fiscalía de Neuquén

Un empresario del rubro petrolero y un matrimonio dedicado a bienes raíces denunciaron que fueron víctimas de una estafa con criptomonedas en Neuquén. Aunque presentaron el caso en agosto del 2023, la fiscalía de Delitos Económicos todavía no tomó ninguna medida y según el abogado querellante Hernán Kees se debe a que «le faltan los medios para investigar este tipo de hechos». Por eso pidió que se notifique al fiscal general José Gerez para que tome conocimiento.

Esta sería la tercera denuncia por estafa con criptomonedas que se denuncia en Neuquén. Las dos anteriores terminaron en el archivo por la imposibilidad de seguir la ruta del dinero. El nuevo caso estaría inscripto en una maniobra más amplia, con damnificados en 20 países.

El martes hubo una audiencia de control de la investigación ante la jueza de Garantías Carina Álvarez en la que se conocieron detalles de la denuncia. Los nombres de los damnificados y de los imputados se mantienen en reserva para no entorpecer el desarrollo de la investigación.

Cómo fue la maniobra

De acuerdo con la descripción que hizo el abogado querellante Hernán Kees, entre 2021 y 2022 los damnificados aportaron en total 171.000 dólares a una empresa radicada en Neuquén y a un supuesto agente de inversiones para que los cambiaran a criptomonedas (USDT, cuyo valor está 1:1 con el dólar) a cambio de una comisión.

Señaló Kees que estos broker (intermediarios) «proveyeron a las víctimas de un programa falso, MetaTrader 5», una suerte de aplicación instalada en el teléfono que «en teoría les permitía ver cómo generaban ganancias sus criptoactivos. Pero era una plataforma de inversión ficticia, una simulación de trading (mercado) real», explicó el abogado. «Las partes piensan que ven cómo se mueven sus activos pero es un programa de computación que no tiene respaldo real», añadió.

Cuando los inversores quisieron retirar dinero y empezaron los problemas, una búsqueda en internet les permitió descubrir que habían caído «en una estafa de escala internacional, tipo esquema Ponzi».

«Estamos en un limbo»

El 14 de agosto de 2023 presentaron la denuncia. En su texto el Código Procesal Penal le otorga 60 días a la fiscalía para que desarrolle una investigación preliminar, pero el abogado Kees dijo en la audiencia que «llevamos 624 días, diez veces más que el máximo plazo, y no tenemos nada, estamos en un limbo».

Relató que se pidió «la apertura de una hot wallet y una cold wallet (billeteras caliente y fría) para asegurar la extracción de cripto, y la administración del Poder Judicial dijo que no hay un protocolo para el secuestro de criptoactivos«.

«Entendemos que se trató de una investigación compleja, de las primeras de gran escala, pero es una estafa. Podría haber sido materializada con manzanas, bananas, plata, cripto o inmuebles; el delito es estafa y para investigar eso no necesito un protocolo», enfatizó el abogado de los denunciantes.

Su pedido puntual fue que «le fijen a la fiscalía un plazo de investigación absolutamente breve» y que se ponga en conocimiento de esta situación al fiscal general José Gerez.

La respuesta, en diez días

El fiscal de Delitos Económicos, Juan Narváez, dijo: «entiendo pero no comparto» las alegaciones del querellante, y pidió un plazo de diez días hábiles para tomar una decisión.

Vencido ese período tendrá que resolver si formaliza la investigación, la archiva o desestima.

Consultado por diario RÍO NEGRO confirmó que no hay un protocolo para el secuestro de criptomonedas y dijo que por ese motivo demoró mucho la adquisición de una cold wallet. Al no estar homologado el procedimiento por el Tribunal Superior de Justicia, existe el riesgo de que el procedimiento sea declarado ilegal.

La postura de la querella en cambio es que «la cripto en sí no es el delito; la estafa es el delito. So pretexto de que no estaban en condiciones de secuestrar la criptomoneda no hicieron medidas claves para resguardar pruebas esenciales destinadas a probar el hecho».

Terminología cripto

Estos son algunos términos de la jerga financiera y tecnológica en torno del mundo de las criptomonedas:

• USDT: significa «Tether USD» y es una criptomoneda conocida como stablecoin o moneda estable, cuyo valor está vinculado 1:1 al dólar estadounidense.

• Cuentas de fondeo: son como un programa de entrenamiento para traders. Una empresa de «fondeo» te evalúa. Si sos bueno, te prestan una cuenta con dinero real para que operes en los mercados financieros. A cambio, la empresa de fondeo se queda con una parte de las ganancias que generes.

• Trader: persona que se dedica a comprar y vender activos financieros en el mundo de trading. Pueden comprar y vender en cuestión de minutos, horas, días o semanas, buscando pequeñas diferencias en los precios para obtener ganancias rápidas.

• Broker: es como un intermediario o un agente que te conecta con el mercado del trading.

• Wallet: en el mundo de las criptomonedas, una wallet o billetera es un software o un dispositivo físico donde se guardan las claves privadas que te dan acceso a tus criptomonedas. Las hot wallet están conectadas a internet, las cold wallet no están en línea, son el equivalente a una caja fuerte.