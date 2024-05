La inesperada revelación de Matías Mansilla tras la consagración de Estudiantes en la Copa de la Liga

Estudiantes se consagró campeón del fútbol argentino y la actuación de Matías Mansilla fue clave en los penales que definieron la gran final en Santiago del Estero. Luego de alcanzar el título, el arquero del Pincha dio una conferencia y sorprendió con una inesperada revelación.

Luego de atajar tres disparos en la tanda de penales que le permitieron al conjunto platense consagrarse campeón, el ex Central Córdoba dio su opinión sobre la consagración: «Somos campeones porque fuimos a jugar de igual a igual a todas las canchas, le ganamos a los mejores; porque tenemos una humildad terrible y por la gente que nos acompaña«.

Sin embargo, la declaración que más llamó la atención se relacionó a su llegada al León. El arquero explicó que antes de sellar su firma con el conjunto platense, estuvo cerca del otro finalista.

«Antes de venir a Estudiantes estuve muy cerca de ir a Vélez. Me dijeron que faltaba el OK del entrenador. Pero bueno, no se dio«, reveló.

Aunque rápidamente se refirió a su estadía en el club y remarcó que «Estudiantes es una familia«. A su vez, agradeció a cada uno de los trabajadores de la institución por el título logrado.