Así se jugará la Copa Provincial: el primer torneo del año en Lifune

Lifune abrirá su temporada 2026 a partir de febrero con la segunda edición de la Copa Provincial. El primer torneo del año tendrá un formato diferente al del año pasado.

En esta ocasión, no habrá fase de grupos y directamente se jugarán playoffs. En el cuadro de octavos de final quedarán 8 clubes de primera, 4 de la B y 4 de las sedes Norte y Sur.

En principio, son 8 los equipos de Norte y Sur pero se eliminarán entre sí en una ronda previa para clasificar al cuadro de octavos.

Esos cruces serán: Club Andacollo – Ceos de Junín, Unión de Chos Malal – Embajador de Los Andes, Cumbres de San Martín – Sociedad Estudiantil de Chos Malal y Unión de Piedra del Águila – Manzano Amargo.

El 1 y el 8 de febrero se jugarán esas primeras llaves. Los octavos de final serán el 15/02 y el 22/02. Cuartos (01/03) y semifinales (08/03) serán a único partido al igual que la final pautada para el 15 de marzo.

Los duelos ya confirmados de octavos son: Centenario – Río Grande, Maronese – Unión de Zapala, Pacífico – Esperanza y Petrolero – Confluencia.

Además, Alianza espera por Unión de Chos Malal o Embajador de Los Andes, Independiente va con el ganador de Andacollo – Ceos, Patagonia se medirá con el que avance de Sociedad Estudiantil – Cumbres y San Patricio, campeón defensor, va con el que se imponga de Unión de Piedra del Águila – Manzano Amargo.