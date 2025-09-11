Así se prepara Franco Colapinto con Alpine para el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto ya comenzó a prepararse para su próxima carrera en la Fórmula 1, luego de un fin de semana complicado en Monza, en el que finalizó 17°, en el que Alpine no pudo sumar puntos por problemas técnicos. Ahora, el argentino ya piensa en el Gran Premio de Azerbaiyán, una carrera muy especial para él.

En medio de los rumores sobre su continuidad para 2026, el oriundo de Pilar tomó una importante decisión en la previa. En lugar de subirse a un avión rumbo al circuito callejero de Bakú, Colapinto se fue a Inglaterra ya que el Gran Premio será recién el fin de semana del domingo 21 de septiembre.

El piloto argentino trabajó en el simulador a partir de la estrategia que estableció la escudería francesa de cara a la carrera en Bakú.

En su cuenta de Instagram se mostró bajo la lluvia. Donde trabajó desde la base del equipo en Inglaterra. Pasó varias horas en el simulador y consiguió importantes datos para optimizar la performance en pista.

La preparación de Franco Colapinto en Alpine

Cabe recordar que los simuladores de fábrica, como el que utiliza Franco en Enstone, cuentan con tecnología avanzada capaz de recrear de forma precisa las condiciones de un circuito. Desde el interior de una cabina que imita al monoplaza de la Fórmula 1, los pilotos entrenan con casco y mono, mientras enfrentan distintos desafíos que los preparar para la próxima carrera.

En 10 días se sabrá si las prácticas en la sede darán la talla para sumar puntos en el Campeonato. El trazado de Azerbaiyán es un circuito conocido para Colapinto, ya que fue donde logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y sus primeros porotos en la categoría. En 2024, cuando manejaba para Williams, el pilarense clasificó 9° y finalizó 8°.