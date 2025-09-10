El palito del jefe de Williams a Alpine: «Colapinto rinde incluso cuando no tiene los sistemas adecuados”

Mientras Franco Colapinto se prepara para su próxima presentación en la Fórmula 1, crecen los rumores sobre su continuidad en la Máxima. Ahora, el jefe de equipo de Williams, destacó el gran nivel del argentino, pero lanzó un palito para Alpine.

James Vowles, jefe de la escudería británica y responsable de subir a Colapinto a la Fórmula 1 el año pasado para que dispute los últimos nueve Grandes Premios del 2024, mantiene una gran relación con el oriundo de Pilar y lo llenó de elogios. En ese sentido, lo definió como una persona con “tanto talento natural”.

Y lanzó una picante opinión en diálogo con Telemétrico: “Incluso cuando no tiene los sistemas adecuados y poco tiempo en el coche, él rinde. Y lo hace con pasión argentina, eso me gusta de él”.

James Vowles y su palito a Alpine

Su frase fue un claro mensaje al rendimiento del Alpine, que este año fue considerado como el peor auto de la parrilla en la Fórmula 1. Pero además, contrasta con las críticas recientes que recibió Colapinto por parte del exjefe de equipo de la escudería, el italiano Flavio Briatore.

Más allá de los cortocircuitos, todo indica que Colapinto seguirá en Alpine la próxima temporada, que podría tener una mejora si finalmente la escudería cambia del motor Renault al de Mercedes.

Con respecto a su próxima presentación, el argentino estará presente en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde en 2024 logró su mejor resultado en la categoría al finalizar octavo y sumar cuatro puntos.