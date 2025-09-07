Atención Argentina: España aplastó a Turquía por 6-0 en las Eliminatorias UEFA

España visitó a Turquía en el Estadio Konya Büyükşehir Arena de Konya por la segunda fecha de las Eliminatorias UEFA y dio una exhibición con un aplastante 6-0. Mikel Merino fue la figura con un triplete.

El equipo dirigido por De la Fuente no tuvo piedad ante el conjunto turco y lo aplastó con un gran nivel de juego colectivo. Al final del primer tiempo ya ganaba por tres goles.

España tardó apenas seis minutos en anotar el primer tanto con una definición top de Pedri, que con pie abierto de media distancia colocó la pelota en el poste más lejano para comenzar la histórica goleada en tierras turcas.

Antes de que finalice la primera parte, Mikel Merino anotó por duplicado para empezar a marcar la gran diferencia.

En el complemento, lejos de achicar diferencias, Turquía sufrió tres veces más. En nueve minutos, España convirtió el 3-0 en 6-0, un mazazo que llevó a que las tribunas del estadio empezaran a lucir vacías. Los tantos los marcaron Merino, Torres y Pedri nuevamente.

España arrasa en las Eliminatorias en la previa de la Finalissima contra Argentina

Con esta goleada, España mantiene puntaje ideal en el inicio de las Eliminatorias de UEFA y lidera el Grupo E con seis, siendo único puntero y comienza a soñar con la clasificación al Mundial, sin perder de vista que en marzo se enfrentará a la Selección Argentina en la Finalissima para definir al nuevo campeón intercontinental.

Con respecto a los otros encuentros, Países Bajos se impuso 3-2 ante Lituania, Alemania despachó un 3-1 frente a Irlanda del Norte y Bélgica goleó por 6-0 a Kazajstán.