Lionel Scaloni mueve el banco: los cambios que prepara en Argentina para visitar a Ecuador

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos luego del triunfo 3-0 ante Venezuela en el Monumental y ya prepara el duelo ante Ecuador en Guayaquil, en lo que será su último encuentro por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Teniendo en cuenta que Lionel Messi no estará presente, Lionel Scaloni todavía no planteó un equipo probable pero ya empezó a dar indicios de algunas figuras que podrían volver a la titularidad luego de ser suplentes contra la Vinotinto.

Para la visita a la Tri de Sebastián Beccacece, que también aseguró su clasificación a la cita mundialista del próximo año, se espera que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se metan dentro del once titular.

El Toro ingresó en el segundo tiempo y en su primera participación firmó el segundo tanto argentino, mientras que el ex Boca no sumó minutos luego de llegar tarde desde Inglaterra y sería una variante entro de una mitad del terreno de juego donde se espera que haya una fuerte rotación.

En defensa también se moverían las fichas. Un cambio obligado es la salida de Cristian Romero ya que fue suspendido tras haber sido amonestado ante Venezuela. En ese escenario, quien se prepara para reemplazarlo es Leonardo Balerdi, que busca sumar minutos como una pieza de recambio en la Albiceleste.

Lionel Messi no viaja a Ecuador y Scaloni analiza variantes

Además de la ausencia de Lionel Messi, se espera que Franco Mastantuono también salga de la lista de titulares y todavía no hay certezas sobre si Julián Álvarez hará sociedad con Lautaro Martínez o Scaloni volverá a apostar por un solo 9.

Además, Nicolás González tuvo un buen ingreso en el duelo local, por lo que podría tener un lugar desde el inicio en el cierre de las Eliminatorias.

Cabe recordar que la Selección volverá a entrenarse este domingo y el lunes partirá a Ecuador para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas en la ciudad de Guayaquil. Mientras que el DT hablará en conferencia de prensa este lunes y comenzará a dar pistas concretas del equipo titular.