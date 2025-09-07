La revelación de un jugador de Brasil tras la goleada ante Argentina: «Todos eran Messi, no podíamos hacer nada»

La goleada 4-1 que protagonizó la Selección Argentina ante Brasil en estas Eliminatorias quedará en la historia del clásico sudamericano. Ahora, un jugador de la Verdeamarela recordó aquella noche en el Monumental y reveló detalles sobre cómo lo vivieron.

Wesley, defensor de Brasil que estuvo presente en el encuentro del 25 de marzo, aseguró que “fue un aprendizaje«. Y agregó que «pienso que todo el mundo juega para ganar, nosotros sabemos la calidad del equipo de Argentina. Fuimos allá para jugar, lo intentamos y nos esforzamos«.

Y lanzó una contundente frase sobre el nivel del combinado nacional, que no contó con la presencia del astro rosarino, quien se estaba recuperando de una lesión. «Ellos estaban en una noche en donde todos eran Messi. No teníamos nada para hacer, fue eso«, disparó.

Wesley recordó la histórica goleada de Argentina.

Aunque se mostró optimista por asegurar el pase al Mundial 2026: «Gracias a Dios ya estamos clasificados para la Copa del Mundo. No se acabó el mundo porque perdimos”.

Lionel Scaloni prepara cambios en la Selección Argentina para enfrentar a Ecuador

Para la visita a la Tri de Sebastián Beccacece, que también aseguró su clasificación a la cita mundialista del próximo año, se espera que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se metan dentro del once titular.

El Toro ingresó en el segundo tiempo y en su primera participación firmó el segundo tanto argentino, mientras que el ex Boca no sumó minutos luego de llegar tarde desde Inglaterra y sería una variante entro de una mitad del terreno de juego donde se espera que haya una fuerte rotación.