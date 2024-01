Barco: «Capaz que si me contestaban el teléfono seguía en Boca»

Valentín Barco, a días de viajar a Venezuela con la selección Argentina Sub-23 para disputar el Preolímpico, se expresó tras su polémica salida de Boca por la cláusula baja de rescisión al Brighton y argumentó que si la dirigencia Xeneize le contestaba el teléfono se hubiera quedado en el club.

“A mí no me presionaron de ningún lado. Para seguir creciendo en este momento, pensamos que lo mejor era ir a Europa, pero capaz si ellos me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca”, expresó Barco, refuerzo del Brighton and Hove tras ejecutarse la cláusula de rescisión en 10.000.000 de dólares.

Además, destacó que “ser desagradecido” hubiera sido “irse libre”, y manifestó que tuvo esa posibilidad. “Ahora me estoy yendo, pero dejando plata al club”, disparó. «La renovación de ahora se dio cuando se juntaron con mi representante y mi papá, pero conmigo no. Tuvieron tiempo para presentar una oferta formal. Si tenés el interés, lo que hacés es venir y me presentás una oferta. Me dicen que la tenía que presentar yo, pero eso no se ve en ningún lado. Dijimos que íbamos a contestar, llamamos por tres días seguidos y no contestaron el teléfono», le contó Barco a ESPN.

«Estaba sorprendido, ya que si tenés interés, el teléfono al menos lo contestas. Después la oferta fue de club a club, pero fue Brighton el que la presentó y no mi representante», sentenció el juvenil de 19 años.

Le respondió a Cascini

Además, sobre los declaraciones de Raúl Cascini, integrante del consejo de fútbol en Boca, que expresó que el Xeneize quería «renovarle por 4 años y él con su representante no quisieron”, manifestó que no la había escuchado. «Me habían sorprendido en la puerta del Predio de Ezeiza. Después lo busqué y lo escuché en el vestuario. No me pegó para nada porque no soy así, ni mi familia ni mi entorno«, sé sincero Barco.

Por otro lado, destacó que se podría haberse ido libre cuando lo vino “a buscar el Getafe” y decidió quedarse y renovar: “Tenía el sueño de jugar en la primera de Boca, me quedé nuevamente en la mitad de la Libertadores. Querían ejecutar la cláusula y le dije a mi representante que no”.

”Es que pretendía dejar un porcentaje a Boca porque fue el club que me dio todo de un comienzo y soy muy agradecido. Negociamos en todo momento, pero como no hubo acuerdo, decidimos ejecutar la cláusula«, remarcó,

«El hincha de Boca me sigue demostrando cariño cada vez que me ve. Al hincha le digo que eso fue lo que pensamos con mi entorno para seguir creciendo. El mundo Boca es lo más lindo que hay. El hincha todo lo que haces te lo agradece un montón y jugar en La Bombonera es lo más lindo que hay. Me ovacionaron desde el primer momento y por eso estoy agradecido con todos», cerró Barco.