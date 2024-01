Bielsa discutió con un periodista después de la segunda derrota de Uruguay en el Preolímpico

Con Marcelo Bielsa como DT, la Selección Sub 23 de Uruguay llegó al Preolímpico de Venezuela como una de las favoritas pero no comenzó bien el torneo, perdió sus dos partidos y quedó con un pie afuera.

En el debut cayó 4 a 3 con Paraguay en un encuentro en el que ganaba 3 a 1 y luego lo derrotó Chile por 1 a 0. Después de ese resultado, el Loco tuvo un cruce con un periodista en conferencia de prensa.

«A mí me da la sensación que usted está acá sin querer, está acá en la conferencia de prensa e incluso me dio la sensación que previo al partido, usted declaró sin querer hacer declaraciones, tal vez por protocolo tratando de respetar la asociación uruguaya de fútbol y no generarle una situación incómoda», empezó el periodista.

"DÍGAME CUÁL ES LA PREGUNTA" 🗣️



"DÍGAME CUÁL ES LA PREGUNTA" 🗣️

Marcelo Bielsa tuvo un FUERTE CRUCE con un periodista luego de la derrota de Uruguay ante Chile en el CONMEBOL

«Considero que hubo un montón de dificultades defensivas que usted debió alertar antes y evidentemente no lo hizo y tal vez tiene la explicación del porqué no lo ve de la misma manera que nosotros», continuó y Bielsa lo interrumpió, fastidioso.

«¿Cuál es la pregunta? ¿Me dice cuál es la pregunta? No pierda tiempo y dígame la pregunta”, lo increpó el entrenador. El periodista insistió en los errores defensivos y el técnico le contestó: «Estoy totalmente en desacuerdo, si usted ve que tuvimos enormes dificultades defensivas, no estoy de acuerdo».

El ida y vuelta continuó y Bielsa fue tajante en sus respuestas, visiblemente molesto por las críticas del periodista. «El rendimiento es proporcional, evidentemente los resultados que merecimos no lo obtuvimos. Eso lo ve un ciego», sentenció el DT.

Con las dos derrotas, Uruguay está obligado a ganarle el martes a Perú y que Argentina no le gane a Chile más tarde. Sin esos resultados quedará sin chances antes de la última fecha contra la Albiceleste.