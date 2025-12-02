Biguá debuta ante El Talar en el cuadrangular de la Liga Nacional femenina de básquet

Biguá tendrá este miércoles un difícil debut en el cuadrangular Sur A de la Liga Nacional Femenina de básquet. El equipo neuquino se las verá con El Talar, el mejor equipo de la competencia, en el cierre de la primera jornada, a partir de las 21:30. En el primer turno, a las 18, se enfrentarán Berazategui y Rocamora.

Las bonaerenses serán locales en el Roberto Contini y son grandes favoritas a quedarse con uno de los dos pasaportes para el cuadrangular de semifinales. Las neuquinas, por su parte, tratarán de presentar batalla y apuestan a jugarse la clasificación ante las otras dos rivales.

Este reducido tendrá continuidad jueves y viernes y después llegará el turno del Sur B, con la presencia de Independiente, que compartirá el grupo con Obras Sanitarias, Ferro y Unión Florida.

La sede será El Templo del Rock y las Rojas debutarán ante las dueñas de casa, el sábado 6 a las 18:30. Acá también habrá dos plazas en juego. La Conferencia Norte tiene una idéntica fase, con sedes en los estadios de Instituto y Chañares.

En Biguá sienten que es posible disputar el lugar con Berazategui o Rocamora, ante el poderío de El Talar que quedó en evidencia durante la fase regular donde perdió un solo partido y ganó 15.

Aunque llega entre algodones, las Bigualas recuperan a Agustina García. Habrá que ver si suma minutos esta noche ante el poderoso dueño de casa o bien es resguardada para los otros dos juegos, que serán determinantes.