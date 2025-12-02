El Cruce Saucony: el peruano Huamán y la española Tarasova lideran la general del Grupo 1

El Cruce Saucony volvió a convertirse este lunes en el epicentro del trail running internacional en Villa La Angostura con el inicio de la 23° edición de la carrera por etapas más grande del mundo. El Grupo 1 tuvo su largada, donde se reunió la élite de la disciplina, y se realizó puntualmente a las 8 de la mañana desde la pista de atletismo del CEP N.º 7, en pleno centro de la localidad.

La primera etapa presentó un trazado exigente de 31 kilómetros, que rápidamente llevó a los atletas desde el área urbana hacia los senderos de montaña. El recorrido incluyó el ascenso al Cerro Bayo, punto más alto del día, que alcanzó los 1.770 metros sobre el nivel del mar y donde fueron recibidos por canto del tenor Ivan Maier, para luego continuar con un descenso técnico en buena parte de su recorrido hasta el Lago Espejo Grande, donde se instaló el primer campamento.

En total, los corredores debieron afrontar un desnivel positivo acumulado de 1.600 metros, en una jornada con clima variable pero ideal para la carrera. La organización destacó que la largada fue “fluida y exitosa”, con miles de participantes avanzando en tandas sobre la rampa de salida para adentrarse en los bosques y montañas de la Villa.

Los corredores del Grupo 1 correrán mañana hasta el segundo campamento, ubicado en el Lago Correntoso, en el predio del Camping de la Hostería. En tanto, los participantes del Grupo 2 tendrán este martes su largada.

Entre 1.000 y 1.200 atletas llegarán cada día a los campamentos, es el número aproximado de corredores que integra cada uno de los 5 grupos.

Las definiciones de la Etapa 1

En un cierre vibrante, el peruano Gamaniel Huamán se quedó con la victoria en el último tramo de la etapa, superando al keneata Pkemoi. Huamán registró un tiempo de 2h23m07s, seguido por el italiano Luca Del Pero con 2h25m17s.

El tercer lugar fue para el keniata Robert Pkemoi campeón de la edición 2024, quien lidero la etapa por varios kilómetros y completó el recorrido en 2h29m15s.

El peruano Gamaniel Huamán es líder de la general en el Grupo 1 del Cruce.

En la categoría femenina, la española Ana Tarasova dominó con claridad la carrera y cruzó la meta en 2h49m45s. Segunda llegó la sueca Ida Nilsson, con un registro de 2h53m36s, mientras que el tercer puesto quedó para la peruana Leida Díaz, quien cerró en 2h58m50s.

Los resultados de la Etapa 2

Los corredores del Grupo 1 largaron este martes desde el Campamento en Lago Espejo Grande y llegaron hasta el segundo campamento ubicado en la costa del Lago Correntoso, cerca de la Hostería Siete Lagos.

La segunda etapa del Grupo 1 volvió a mostrar el alto nivel competitivo, donde los mejores corredores de elite avanzan rumbo a la meta final tras dos días de esfuerzo en las montañas.

Con un recorrido total de 32 Kilómetros, en un circuito con desniveles no tan pronunciados que de igual forma acumularon un desnivel positivo de 1.300 metros.

Triunfo para Luca Del Pero

El italiano Luca Del Pero se quedó con la victoria en la Etapa 2 con un tiempo de 2:24:58, imponiéndose en un tramo rápido y técnico. En el segundo lugar, el allense Ignacio Reyes completó la etapa en 2:25:03, apenas segundos por detrás, mientras que el podio lo cerró el chileno Luis Valle Barrientos, con 2:26:32.

Damas: dominio de Anna Tarasova

En la categoría femenina, la española Anna Tarasova confirmó su gran momento volvió a repetir triunfo en la segunda etapa con un tiempo de 2:44:56, logrando una diferencia sólida sobre sus perseguidoras.

La sueca Ida Nilsson terminó segunda con 2:46:51, mientras que la peruana Leida Díaz repitió una gran actuación y completó el podio con 2:51:04.

Hoy fue el primer día de competencia del Grupo 2 y este miércoles largará el Grupo 3. Entre 1.000 y 1.200 atletas llegarán cada día a los campamentos, es el número aproximado de corredores que integra cada uno de los 5 grupos.

Primeras 10 posiciones generales – Grupo 1

Hombres

1. Gamaniel Huamán – 4:49:47 (Perú)

2. Luca Del Pero – 4:50:17 (Italia)

3. Ignacio Reyes – 4:54:36 (Argentina)

4. Javier Mariqueo – 4:56:07 (Argentina)

5. Luis Valle Barrientos – 4:56:29 (Chile)

6. Sergio Pereyra – 5:01:13 (Argentina)

7. Javier Carriqueo – 5:02:07 (Argentina)

8. Robert Pkemoi – 5:07:08 (Kenia)

9. Hugo Rodríguez – 5:11:15 (Argentina)

10. Gabriel Muñoz – 5:14:15 (Argentina)

Mujeres

1. Anna Tarasova – 5:34:43 (España)

2. Ida Nilsson – 5:40.29 (Suecia)

3. Leida Díaz – 5:49:26 (Perú)

4. Emilia Giustiniani – 6:18:45 (Argentina)

5. Sol Andreuccetti – 6:23:54 (Argentina)

6. Verónica Galván – 6:32:51 (Argentina)

7. Vanina Nimis – 6:48:27 (Argentina)

8. Laura Moratorio – 7:01:04 (Uruguay)

9. Romina Vasallo – 7:08:36 (Argentina)

10. Mercedes Calle – 7:08:43 (Argentina)

La clasificación por grupos y etapas se puede seguir en vivo en:

https://elcruce.com.ar/clasificacion-2025/