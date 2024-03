Boca definió la situación de Weigandt y podría irse al Inter Miami a jugar con Messi

El futuro de Marcelo Weigandt aún no está definido pero está a punto de resolverse en cuestión de horas. Es que Boca y el Inter Miami avanzaron para concretar la llegada del marcador de punta a Las Garzas, donde cumplirá su sueño de jugar con Lionel Messi.

Si bien el Consejo de Fútbol del Xeneize tenía una postura indeclinable, la situación cambió con el correr de las horas. El club que conduce Juan Román Riquelme, máximo ídolo de la institución, pretendía 1 millón de dólares por su ficha completa, a pesar de que su contrato culmina en pocos meses.

La oferta inicial del club de Florida para «indemnizar» al club de la Ribera había sido de 150 mil dólares, que luego terminó duplicando. Sin embargo, Boca no aceptó. No obstante, el conjunto de la MLS no se quedó quieto y siguió intentando quedarse con el jugador, luego de haberse desprendido del estadounidense DeAndre Yedlin.

🚨Boca e Inter Miami avanzaron en la negociación de club a club para la llegada de Marcelo Weigandt. Ambos pactaron un préstamo hasta diciembre con opción de compra.

*️⃣Sin embargo, la operación no está concluida ya que aún no se firmó la extensión de contrato del "Chelo". pic.twitter.com/es6Keqqlg3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 15, 2024

Cómo sería el nuevo acuerdo para que Weigandt llegue a Inter Miami

Ante este nuevo escenario, Marcelo Weigandt renovaría su vínculo con Boca por tres años, hasta junio de 2027, para salir a préstamo por dos temporadas, según informó el periodista Marcos Bonocore que cubre al Xeneize.

El tercer lateral derecho de Boca ahora estaría dispuesto a extender su contrato con la intención de jugar con Lionel Messi, hasta el Mundial que se llevará a cabo justamente en el norte del continente. Vale destacar que aún la operación no está concluida, pero podría llegar a buen puerto.