Inter Miami redobló la oferta por Weigandt: ¿Cuál fue la respuesta de Boca?

Este martes, se reflotaron las negociaciones entre Boca e Inter Miami por el lateral Marcelo Weigandt, que finaliza su contrato con el Xeneize en junio. Desde el conjunto estadounidense enviaron una nueva oferta por el defensor pero aún no hay acuerdo entre los clubes.

La información que llegó este miércoles a las oficinas del club azul y oro es que la institución en la que se desempeña Lionel Messi, realizó un nuevo ofrecimiento de 300 mil dólares por Weigandt. La primera oferta había sido de 150 mil.

Sin embargo, el Consejo de Fútbol rechazó rápidamente la propuesta y el futuro del joven defensor es una incógnita.

Hasta el momento, Boca no da por terminadas las negociaciones y pueden seguir debatiendo para alcanzar una propuesta que deje conforme a ambas partes. Porque el Chelo, más allá de quedar libre a mitad de año y no tener lugar en el equipo para Diego Martínez, quiere dejarle dinero al club.

En un principio, Boca había pedido un millón de dólares por el futbolista, pero la diferencia era de 850 mil, ya que en un primer momento la franquicia propiedad de David Beckham había ofrecido apenas 150. Monto que el Xeneize consideró muy bajo para desprenderse del jugador.

Por el lado del defensor, Weigandt ya recibió el llamado del entrenador de las Garzas Gerardo Martino y tiene todo acordado por un contrato por cuatro años en el que ganaría más de lo que hoy recibe en Boca. A su vez, el conjunto de Miami necesita ocupar el lugar que dejó DeAndre Yedlin tras su partida al Cincinatti.

Una de las polémicas que se generó en medio de la negociación está relacionada al entorno del jugador. Ya que aparecieron publicaciones del padre en su cuenta de Instagram acusando a la gestión del club de no dejar crecer al marcador de punta. «Todo lo malo vuelve. No entiendo cómo no dejan crecer a un jugador que en dos meses quedaría libre. O sea que prefieren perder dinero y decir lo más fácil siempre echarle la culpa al jugador que es mercenario. Lo mismo de siempre, muy bien se manejan», apuntó.