Boca oficializó la llegada de Kevin Zenón: «Los sueños están para cumplirse»

Con una imagen donde se puede observar al jugador de 22 años con las manos detrás de las orejas y La Bombonera de fondo, Boca presentó a Kevin Zenón como refuerzo para el 2024 en sus redes sociales.

El volante que finalizó su vínculo con Unión de Santa Fe, completó su traspaso al club de la Ribera luego de someterse a los exámenes médicos en Buenos Aires. Luego, se cerró la negociación por una suma cercana a los 3.5 millones de dólares por el 80% del pase, junto con porcentajes de otros futbolistas involucrados en la negociación.

Los sueños están para cumplirse ✨



¡Bienvenido a casa, Kevin! 💙💛💙 pic.twitter.com/iOfpzecZD1 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 22, 2024

En el club de Santa Fe, club que lo vio nacer como futbolista, sabían del deseo de Zenón por vestir la camiseta Azul y Oro. Sin embargo, antes de su partida, el jugador compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales en donde agradeció a sus compañeros e hinchas que lo apoyaron.

“Hoy me toca despedirme del club que me formó y me crió, el club que me dio todo”, escribió Kevin.

En Boca, según trascendió, la presentación oficial del mediocampista zurdo será este martes por la tarde, al igual que la de Cristian Lema, otra de las caras nuevas del plantel. Aunque esta mañana, Zenón ya se entrenó en el gimnasio y en el campo de juego del predio de Ezeiza.