Boca planta memoria: restituirá carnets de dos socios desaparecidos en la última dictadura

En el marco del mes de la Memoria, Verdad y Justicia, Boca Juniors restituirá carnets a familiares de socios detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. El acto será esta tarde en el contiguo al salón Filiberto de La Bombonera.

En un acto programado para este jueves a las 19 en el salón contiguo al Filiberto de La Bombonera, el Xeneize rendirá homenaje a Benjamín Isaac Dricas, desaparecido el el 21 de agosto de 1976, como también a Daniel Lázaro Rus, desaparecido el 15 de julio de 1977.

Este homenaje se suma al de 2022, año en que la institución entregó siete carnets a familiares de víctimas también de la última dictadura. En aquella oportunidad River Plate, Racing, Huracán, Rosario Central, Ferro y Deportivo Morón, entre varios clubes, efectuaron homenajes.

Boca distinguió a Estela de Carlotto como socia honoraria

Estela de Carlotto, titular de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, fue distinguida el 31 de enero del 2023 como Socia honoraria del club Boca Juniors, en una emotiva ceremonia que se realizó en uno de los salones de la Bombonera. Alrededor de 250 personas se congregaron esta tarde-noche en el espacio Juan de Dios Filiberto, ubicado en el estadio xeneize (Brandsen 805).

Además de Carlotto, de 92 años, también fue reconocida con la entrega de un carnet similar Buscarita Roa (85), chilena de nacimiento y argentina por adopción, que también integra Abuelas y que -como Estela- es una reconocida activista por los Derechos Humanos.

«Son 45 años de lucha y todavía nos faltan recuperar 300 nietos, porque ya recuperamos 133. Seguiremos en esta lucha y como estamos del final del camino, estarán nuestros nietos para seguir la lucha», reconoció.

«Sé que tendremos la Argentina que los 30 mil desaparecidos soñaron. Tenemos ya la democracia más larga de nuestra historia, se cumplen 40 años y a pesar de lo que se dice este país es maravilloso», elogió.

«Mi marido (Guido Carlotto) fue jugador de Estudiantes de La Plata. Seguramente donde esté su espíritu me preguntará qué hice? Y le digo que he hecho lo que siento. Sé que mi marido me entenderá desde el cielo» se río Carlotto.