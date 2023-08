Con sorpresas, así es la formación de Boca para recibir a Racing por Copa Libertadores

Con un esquema inusual, Boca confirmó su formación para recibir esta noche a Racing por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores.

En un primer momento se creyó que el Xeneize saldría con una línea de 5 pero al leer los nombres aún no queda claro como será el dibujo táctico.

El local formará con: Romero; Figal, Rojo, Valentini, Advíncula, Equi Fernández, Pol Fernández, Medina, Fabra; Barco y Cavani.

Una opción es que sean cinco defensores, con Advíncula y Fabra como laterales y Barco más arriba. Otra opción, es que el peruano sea extremo y el colombiano quede de «3» con Figal de lateral derecho en una línea de cuatro.

Después de las dudas en la previa, se confirmó que Edinson Cavani será titular a pesar de arrastrar una molestia muscular. Se especula con que no completará los 90 minutos. El que no se metió en el once es Exequiel Zeballos que esperará en el banco de suplentes.

Por el lado de Racing, la formación será con: Arias; Rubio, Sigali, Piovi, Rojas; Oroz, Moreno, Gómez; Hauche, Ojeda y Romero. Finalmente, Quintero y Almendra arrancarán como suplentes.