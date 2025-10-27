Con un golazo de Rodrigo Insúa, Boca pierde con Barracas Central en un partido clave

Boca pierde 1 a 0 en un partido clave ante Barracas Central como visitante en el duelo pendiente de la fecha 12 del torneo clausura luego de un golazo de Rodrigo Insúa. El Xeneize juega con uno más por la expulsión de Iván Tapia.

El partido arrancó caliente con varios encontronazos en el comienzo. Boca pidió expulsión por un golpe de Rafael Barrios a Miguel Merentiel pero el árbitro, Nicolás Lamolina, solo sacó amarilla.

En la misma secuencia, Leandro Paredes intercambió empujones con Iván Tapia y el juez amonestó a los dos. A los 13 minutos, Tapia fue mal contra Paredes y vio la segunda amarilla.

¡EL GUAPO SE HABÍA QUEDADO CON 10! TAPIA VIO LA SEGUNDA AMARILLA POR ESTA FALTA A PAREDES Y SE FUE EXPULSADO ANTE BOCA. ¿QUÉ TE PARECE?



Con uno menos, Barracas le sacó jugo a la que tuvo con una genialidad de Rodrigo Insúa. El capitán e hijo del DT, sacó un tremendo zurdazo desde lejos que sorprendió a Agustín Marchesín, de floja respuesta.

¡¡GOLAZO DE BARRACAS!! LOCURA TOTAL DE INSÚA PARA MARCAR EL 1-0 DEL GUAPO ANTE BOCA.



Boca necesita ganar para trepar al tercer lugar y meterse en puestos de clasificación en el campeonato. Más allá de eso, su principal ambición es sacar boleto directo a la Copa Libertadores y dará un paso importante si suma de a tres.

Con una victoria, el Xeneize quedará segundo detrás de Rosario Central en la tabla anual y quedará dentro de la zona de clasificación a la fase de grupos del torneo continental, una instancia que no juega desde 2023.

Además, superará a River a menos de dos semanas del Superclásico. De esa manera, dependería de sí mismo para conseguir el principal objetivo.

Las formaciones

Para este partido, Claudio Úbeda realizó dos cambios respecto al equipo que viene de perder con Belgrano en la Bombonera. La ausencia más importante es la de Rodrigo Battaglia que se desgarró y recién podría volver en un cruce eventual de octavos de final.

En su lugar, se metió Milton Delgado que viene de ser una de las figuras de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20. Además, entró Williams Alarcón por Brian Aguirre.

Leandro Paredes fue amonestado en el arranque y alcanzó a la quinta amarilla. Se perderá el partido con Estudiantes y de esa manera estará disponible para el Superclásico de la fecha siguiente. Lautaro Di Lollo es el otro que llegó con cuatro.

Boca formará con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Barracas Central saldrá con: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz y Facundo Bruera.