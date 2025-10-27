Fin de ciclo: los referentes de River que no seguirán en el club el año que viene

River está en crisis y muchos no seguirán en 2026. (Foto: Fotobaires)

River atraviesa un mal presente futbolístico en una temporada decepcionante y ya es un hecho que varios referentes del plantel no seguirán el año que viene.

Más allá de lo que ocurra con Marcelo Gallardo, cuestionado como nunca antes en su rol de entrenador, hay una lista de futbolistas que terminan su contrato en diciembre y no renovarán.

Se trata de Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Gonzalo Martínez. Los cuatro fueron campeones en Copa Libertadores 2018 contra Boca y figuras de la mejor etapa del Muñeco.

Casco es el único que nunca salió ya que los demás se fueron y volvieron. En el último tiempo, ninguno rindió a la altura de las expectativas y su ciclo está cumplido.

Los otros jugadores de River que no seguirían en 2026

Además de los cuatro mencionados, también termina su contrato en diciembre Miguel Borja. El delantero colombiano vive un flojo presente y está entre los más señalados por los hinchas.

También finaliza el vínculo de Federico Gattoni y Giuliano Galoppo, que están a préstamo. El defensor está relegado y es un hecho que no seguirá. El volante tuvo más rodaje y el Millonario analiza comprar su pase.