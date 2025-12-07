Boca y Racing empatan 0 a 0 en la Bombonera en la primera semifinal del Clausura

En el partido más esperado del domingo, Boca y Racing empatan 0 a 0 en la Bombonera en un cruce que define al primer finalista del Clausura de la Liga Profesional.

En el Xeneize, Claudio Úbeda no sorprendió y apostó por la misma formación de los últimos dos partidos. Mantuvo el doble «9» con Miguel Merentiel y Milton Giménez.

En el caso de Racing, Gustavo Costas eligió volver a la línea de cinco con el ingreso de Marco Di Césare ante la ausencia de Santiago Sosa, expulsado.

También entró el roquense Facundo Mura por el otro expulsado, Gastón Martirena. El otro que se metió en el equipo es el colombiano Duvan Vergara por Tomás Conechny.

El otro finalista se conocerá mañana a partir de las 17 con el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes en el Bosque. La final será el sábado próximo en Santiago Del Estero.

Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos. Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.