Confirmado: con la derrota de Boca, River jugará la Copa Sudamericana en 2026

Con la victoria de Racing ante Boca en la semifinal del Clausura, River perdió la última chance de jugar la próxima Copa Libertadores y deberá conformarse con disputar la Sudamericana.

El Millonario no pudo clasificar a la Libertadores mediante la tabla anual y luego quedó eliminado en octavos de final con Racing, lo que lo obligó a depender de otros resultados.

Para que se libere un cupo, River necesitaba que salga campeón Boca, Argentinos Juniors o Lanús. Ya en semifinales, solo le servía que consiga el título su eterno rival.

La última vez que el Millonario jugó la Sudamericana fue en 2014 cuando fue campeón en el primer título de Marcelo Gallardo. Ese año fue la última vez que no jugó la Libertadores.

Los equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores 2026

De esta manera, la última plaza será para el que gane la final. Racing espera por Gimnasia o Estudiantes que juegan mañana. El que salga campeón irá a la Libertadores 2026.

Los otros confirmados son Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors (tabla anual), Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) y Lanús (campeón de la Sudamericana).