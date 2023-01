Boca y Racing, las novedades a un día de la Supercopa en Abu Dhabi

El experimentado Facundo Roncaglia y el joven Agustín Sández son las únicas alternativas que le quedaron al entrenador de Boca, Hugo Ibarra para conformar la dupla de marcadores centrales que afrontarán el partido ante Racing por la Supercopa Internacional que tendrá lugar este viernes desde las 12.30 (hora argentina) en Abu Dhabi.

Allí, en la capital de Emiratos Árabes Unidos donde fue presentada por la AFA justamente el trofeo en juego, Boca entrenó con dos jugadores menos que debieron hacer diferenciado por distintas lesiones, y ellos fueron el marcador central Nicolás Figal y el volante Diego González.

Ambos ya están descartados para el juego ante la Academia en el estadio Hazza Bin Zayed y por ello la dupla central se quedará en Roncaglia (35 años) y Sández (el pasado lunes 16 recién cumplió 22 y naturalmente es lateral izquierdo), mientras que el retornado desde Aldosivi, Nicolás Valentini, aguardará entre los suplentes.

La duda que persiste y no se conocerá hasta último momento está en el arco, donde ayer Sergio Romero entrenó con algunas dificultades, por lo que la posibilidad de que no esté ante su exequipo se acrecientan equitativamente con las posibilidades de Agustín Rossi, pese a su complicada salida hacia Flamengo, de ser titular, por encima de otro ex «académico» como Javier García.

Por lo tanto, hoy por hoy y teniendo en cuenta las dificultades mencionadas para rematar con fuerza de «Chiquito» Romero, la probable formación xeneize sería la siguiente: Agustín Rossi o Javier García; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sández y Frank Fabra; Guillermo «Pol» Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

El defensor de Racing, Iván Pillud destacó hoy los merecimientos de los dos protagonistas de la nueva Supercopa Internacional ya que fueron los mejores equipos del año pasado en el fútbol argentino.

«Fuimos los dos equipos que más partidos ganaron y que mejor hicieron las cosas el año pasado. Es extraordinario estar acá y los dos somos merecedores. Es algo nuevo para nosotros y estoy feliz de estar representando a Racing», expresó Pillud en la conferencia de prensa que compartió con Alan Varela en la previa de la final de mañana.

El lateral derecho, de 36 años, expresó su alegría por la posibilidad de seguir disputando este tipo de partidos con trascendencia y reconoció que «sería hermoso» conseguir su quinto título en el club.

«Estoy hace casi 12 años en el club y creo que Racing está donde debió estar siempre: peleando los primeros puestos y las copas», remarcó el santafesino en la sala de conferencias del estadio Hazza bin Zayed, escenario de la final de mañana.

Pillud le bajó el tono a las polémicas y rencillas que podrían haber quedado luego de la polémica definición del Trofeo de Campeones de noviembre pasado en San Luis y pese a reconocer que «no fue normal» compartir el avión aseguró que no pasará nada al regreso.

«Antes de jugadores, somos personas y demasiado inteligentes para seguir comportándonos. Nos tenemos que cuidar, gane quien gane. Vinimos a representar al fútbol argentino y es una hermosa oportunidad para mostrarnos. Lo que pasó quedó pisado», recalcó Pillud, quien tiene vínculo con la Academia hasta junio.

«Tengo muchas ganas de seguir estando en este grupo. Amo al club y seguramente terminaré (la carrera) en Racing», adelantó.

En otro tramo, Pillud enalteció al fútbol argentino y subrayó el orgullo de representar al país internacionalmente luego del título mundial conseguido hace un mes en Qatar. «En nuestro fútbol hay mucho potencial. Hay que mirarlo porque tenemos jugadores de mucho valor«, señaló.

Iván Pillud, defensor de #Racing, dialogó en conferencia de prensa sobre la final de mañana viernes desde las 12.30 ante #Boca y recordó la última definición ante el Xeneize: 🗣️ "LO QUE PASÓ EN EL PARTIDO PASADO YA ESTÁ PISADO". pic.twitter.com/Z3dapGWvrj — TyC Sports (@TyCSports) January 19, 2023

Por su parte, Varela aseguró que el partido de mañana en Emiratos Árabes, será «una revancha» después de lo sucedido en noviembre pasado en el Trofeo de Campeones.

«Es una revancha y otra final. Vamos a tratar de dar lo máximo y llevarnos el título», manifestó Varela en la conferencia de prensa que brindó esta mañana en el estadio Hazza bin Zayed de Al Ain. El talentoso mediocampista, de 21 años, advirtió que será «un partido duro» que se resolverá con pequeños detalles».

Con respecto a la final perdida en noviembre del año pasado en San Luis, Varela insistió en la idea de la revancha y que la final de mañana será una oportunidad para sumar un nuevo título.

Luego de su gran 2022, el nombre del volante se instaló en Europa y Boca ya recibió varios sondeos pero Varela afirmó tener la «mente puesta» en el Xeneize. «No pienso en eso. De eso se encarga mi representante y el club. Tengo la mente puesta en Boca», remarcó. Y, sobre el mismo tema, agregó: «Tengo que tomarlo con tranquilidad. Trato de no pensar en eso. Es lindo saber de los sondeos porque quiere decir que estoy haciendo bien las cosas».

Racing y Boca definirán mañana la primera edición de la Supercopa Internacional en Al Ain, un trofeo que surgió a partir del convenio que firmaron la AFA y el Consejo de Deportes de Abu Dhabi.

Alan Varela, mediocampista de #Boca, habló en conferencia de prensa en la previa de la final ante #Racing, 🗣️ "NO CREO QUE EL FUTURO DE IBARRA DEPENDA DE ESTE PARTIDO". pic.twitter.com/nA1mKiYzVE — TyC Sports (@TyCSports) January 19, 2023