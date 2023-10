Boca y River juegan el Superclásico por la Copa de la Liga: formaciones, hora y TV

Boca y River protagonizarán el partido excluyente de la Copa de la Liga cuando se enfrenten en La Bombonera por la séptima fecha.

Se trata de un Superclásico que para los Xeneizes quedó en un segundo plano debido a su agenda internacional y para el Millonario es una gran oportunidad para fortalecer el ciclo de Martín Demichelis.

El partido que acaparará toda la atención se jugará en el inusual horario de las 14, será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por las señales ESPN Premium y TNT Sports.

Cómo llegan Boca y River al Superclásico

Boca asumirá el Superclásico en el medio de las semifinales de la Copa Libertadores que disputa con Palmeiras, luego de haber empatado en cero como local y con la misión de avanzar a la final el próximo jueves en San Pablo.

En el torneo doméstico, la campaña del equipo de Jorge Almirón no es buena, con apenas dos triunfos, tres derrotas y un último empate de local ante Lanús que dejó sabor a poco.

River, por su parte, tiene el torneo local como único objetivo hasta fin de año. Las rápidas eliminaciones en los octavos de final de la Libertadores y en los 16vos de la Copa Argentina lo hacen llegar bien enfocado al duelo de esta tarde.

Los cambios que planean Almirón y Demichelis

En Boca, el panorama respecto de la formación es de incertidumbre, con la certeza de que no contará con su capitán y líder de la defensa, Marcos Rojo. De esta manera, el once inicial se ordenará con mayoría de futbolistas que no jugaron ante los brasileños o bien sumaron pocos minutos.

Entre los que podrían repetir se encuentran Sergio Romero y Cristian Medina. Rojo, Pol Fernández y Frank Fabra concentran y ocuparán un lugar en el banco de suplentes.

En River el panorama es más claro, ya que Martín Demichelis ensayó con un equipo que tendrá el regreso de tres titulares: Leandro González Pírez, Nicolás De la Cruz y Enzo Pérez, y con la sorpresa de Andrés Herrera en el lateral derecho.

En cuanto al resto del equipo, regresará Miguel Borja por Salomón Rondón, Enzo Pérez por Matías Kranevitter y De la Cruz por Pablo Solari.

Boca vs. River: formaciones, hora y TV

Boca: Sergio «Chiquito» Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson. DT: Jorge Almirón.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Lucas González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Ignacio «Nacho» Fernández, Manuel Lanzini y Esequiel Barco; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Arbitro: Andrés Merlos.

Estadio: La Bombonera.

Hora: 14.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.