Boca y un clima caliente en la previa: la bandera que apareció para los jugadores en Mendoza

En la previa del cruce de esta noche ante Independiente Rivadavia, Boca atraviesa un delicado presente a nivel futbolístico e institucional. Ahora, un pasacalles sorprendió a los jugadores del Xeneize este sábado por la noche en las afueras del hotel donde el plantel descansaba para el encuentro de este domingo.

«La camiseta Boca se tiene que transpirar», decía la bandera. Ese fue el mensaje, en el que al autor se le olvidó incluir «de». Esa oración pertenece a un fragmento de la famosa canción de la Doce, en la que refleja la exigencia de los hinchas. Y continúa: «Y si no, no se la pongan, ¡váyanse, no roben más!».

El pasacalles dedicado a los jugadores de Boca.

Esta bandera no tenía firma, por lo que no se conoce quiénes decidieron colgarla en ese lugar. Además, estuvo acompañada por un segundo mensaje que no pertenece a ninguna canción: «Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente».

Cabe remarcar que este «trapo» aparece justo en medio del momento complejo que atraviesa el equipo. Lleva doce partidos sin ganar y arrastra su peor racha histórica, la cual intentará cortar esta noche en Mendoza.

Esta sequía de triunfos comenzó en el interinato de Mariano Herrón sobre el final del Apertura, ya que la última victoria fue un 2-0 contra Estudiantes con Fernando Gago como director técnico. Desde que Miguel Russo comenzó su tercer ciclo, solo cosechó cinco empates y tres derrotas.

Boca, ante un partido clave en Mendoza

Pese al delicado presente, en el Xeneize saben que un triunfo ante la Lepra mendocina podría comenzar a enderezar el difícil comienzo del equipo, que se ubica penúltimo en la zona A, con solo tres puntos. Ganando en Mendoza, Boca volvería entrar en zona de Copa Libertadores por la tabla anual.