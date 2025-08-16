Con un cambio de esquema, Boca visita a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: hora, TV, formaciones

Este domingo, Boca visitará a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El conjunto de Miguel Ángel Russo tendrá la difícil tarea de sumar tres puntos afuera de casa para dejar atrás la racha de malos resultados.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, a partir de las 20:30 horas, con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la transmisión de ESPN Premium.

El Xeneize está obligado a llevarse los tres puntos de su viaje a Mendoza. Para lograrlo, Miguelo planea modificar el esquema y realizaría una variante en la formación titular que igualó con Racing.

El entrenador ha decidido colocarle un ladero a Leandro Paredes en la mitad de la cancha, luego de la soledad del campeón del mundo durante el primer tiempo del clásico. Por lo tanto, apostaría por un 4-4-2 como esquema inicial ante la Lepra mendocina.

La presencia de Agustín Marchesín en el arco es una fija. En la línea defensiva, Juan Barinaga y Lautaro Blanco continuarán en los laterales, mientras que el único cambio se daría en la zaga central. Nicolás Figal, quien no juega desde el debut, regresaría a la titularidad tras recuperarse de su desgarro y haría dupla con Marco Pellegrino.

Rodrigo Battaglia dejaría la línea defensiva y se movería al mediocampo para conformar el doble cinco junto a Leandro Paredes. Como carrileros estarán Alan Velasco, quien aún no marcó su primer tanto desde su llegada, y Brian Aguirre.

En la ofensiva, la dupla uruguaya compuesta por Edinson Cavani y Miguel Merentiel buscará romper su sequía goleadora, ya que ninguno de los dos ha convertido en lo que va del certamen.

Por su parte, el conjunto mendocino llega a este encuentro luego de una derrota por 2-1 con Estudiantes de La Plata. Independiente Rivadavia intentará hacerse fuerte de local para seguir sumando en el campeonato, en el que se encuentra por encima de su contrincante, en el puesto 11 con 4 puntos.

Torneo Clausura: la formación probable de Independiente Rivadavia para enfrentar a Boca

Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Pedro Souto, Tomás Bottari, Kevin Retamar, Franco Amarfil, Thomas Ortega, Álex Arce y Sebastián Villa. D.T: Alfredo Berti.

Torneo Clausura: la formación probable de Boca para enfrentar a Independiente Rivadavia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. D.T: Miguel Ángel Russo.