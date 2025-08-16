SUSCRIBITE
Deportes

Deportivo Riestra rescató un empate agónico ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito

El conjunto rosarino igualó 1-1 con Deportivo Riestra en el Gigante de Arroyito por la quinta fecha del Clausura. Alejo Véliz anotó para el local y Jonathan Herrera selló el empate, de penal, en el final del partido. La próxima fecha, el Canalla visita a Newell's.

Redacción

Por Redacción

Di María jugó gran parte del encuentro en el Gigante de Arroyito. (FBaires)

Di María jugó gran parte del encuentro en el Gigante de Arroyito. (FBaires)

Con Ángel Di María de titular, Rosario Central empató 1-1 ante Deportivo Riestra, en el Gigante de Arroyito y dejó pasar la oportunidad de tomar el liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura. La próxima fecha el Canalla visitará a Newell’s, en una nueva edición del clásico rosarino.

El equipo de Ariel Holan se había puesto en ventaja a los ocho minutos del primer tiempo gracias a un potente cabezazo de Alejo Véliz, tras un buen centro de Ignacio Malcorra. Con este tanto, el delantero convirtió su primer gol desde su regreso al club.

Rosario Central mantuvo la ventaja por la mínima casi todo el encuentro y parecía que se llevaría la victoria, que le permitiría superar a River y escalar a la cima Zona B. Sin embargo, Deportivo Riestra amargó la fiesta en el final del encuentro con un gol de penal de Jonathan Herrera a los 48 minutos del segundo tiempo.

En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a Newell’s en el clásico rosarino, mientras que Deportivo Riestra también será local, pero frente a Sarmiento de Junín.


Temas

Ángel Di María

Deportivo Riestra

Rosario Central

Torneo Clausura

Con Ángel Di María de titular, Rosario Central empató 1-1 ante Deportivo Riestra, en el Gigante de Arroyito y dejó pasar la oportunidad de tomar el liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura. La próxima fecha el Canalla visitará a Newell's, en una nueva edición del clásico rosarino.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios