Deportivo Riestra rescató un empate agónico ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito

Con Ángel Di María de titular, Rosario Central empató 1-1 ante Deportivo Riestra, en el Gigante de Arroyito y dejó pasar la oportunidad de tomar el liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura. La próxima fecha el Canalla visitará a Newell’s, en una nueva edición del clásico rosarino.

El equipo de Ariel Holan se había puesto en ventaja a los ocho minutos del primer tiempo gracias a un potente cabezazo de Alejo Véliz, tras un buen centro de Ignacio Malcorra. Con este tanto, el delantero convirtió su primer gol desde su regreso al club.

¡¡VOLVIÓ EL GOLEADOR AL CANALLA!! CABEZAZO DE ALEJO VÉLIZ PARA ANOTAR SU PRIMER GOL EN SU REGRESO A ROSARIO CENTRAL. 1-0 VS. RIESTRA.

Rosario Central mantuvo la ventaja por la mínima casi todo el encuentro y parecía que se llevaría la victoria, que le permitiría superar a River y escalar a la cima Zona B. Sin embargo, Deportivo Riestra amargó la fiesta en el final del encuentro con un gol de penal de Jonathan Herrera a los 48 minutos del segundo tiempo.

APARECIÓ EL SULTÁN ⚽ Jonathan Herrera cambió el penal por gol para el 1-1 de Riestra ante Rosario Central



En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a Newell’s en el clásico rosarino, mientras que Deportivo Riestra también será local, pero frente a Sarmiento de Junín.