Boca ya se mueve en el mercado de pases: los puestos que reforzaría para 2025

Boca se encuentra en la recta final de la Liga Profesional y su principal objetivo es clasificar a la Copa Libertadores. Para eso, deberá ganar alguno de los dos encuentros que le restan. Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó a moverse y se conocieron los puestos para reforzar en el mercado de pases.

Si bien el mercado de pases aún no comenzó, el Xeneize se movió rápido y ya cerró a Carlos Palacios a cambio de 4.800.000 de dólares. El delantero de Colo-Colo vestirá la azul y oro, y solo falta la firma final. Aunque este sería solo el primer movimiento, ya que piensan traer nombres de jerarquía para cuatro puestos fundamentales: arquero, defensor central, volante mixto y otro más de juego.

La decisión de traer un nuevo guardameta ya estaba tomada hace meses. Luego de que el nivel de Sergio Romero no haya sido el esperado, sumado a su cortocircuito con los hinchas, generó preocupación en la dirigencia. Ahora, el cuerpo técnico de Fernando Gago decidió reemplazarlo con el juvenil Leandro Brey.

Más allá de que exarquero de Los Andes demostró condiciones y tuvo partidos fundamentales, su actuación en la caída ante Vélez en la Copa Argentina sembró dudas en el Xeneize.

Si bien todavía no se definió un nombre puntual, en las últimas semanas fueron ofrecidos distintos guardametas. Guido Herrera, de Talleres, y el uruguayo Washington Aguerre, semifinalista de la Copa Libertadores con Peñarol, fueron los dos principales. Mientras que otro que aparece en el radar es el chileno Brayan Cortés, que viene de salir campeón en Colo-Colo y finaliza su contrato en diciembre.

Por otra parte, el bajo nivel de Nicolás Figal, titular porque Aaron Anselmino se recupera de su cuarto desgarro en el año, dejaron al descubierto las pocas variantes que tiene Gago en la zaga central. Teniendo en cuenta la situación física de Marcos Rojo y su poca regularidad en el último tiempo, buscarán cerrar a un central zurdo. Sumado a que Nicolás Valentini se irá del club en diciembre cuando finalice su contrato.

Boca cerró a Carlos Palacios pero sigue en la búsqueda de delanteros

Luego de que se concrete la llegada de Palacios, el Xeneize no se baja de la búsqueda de otros nombres en el frente de ataque. En el mediocampo apuntan a un volante mixto que pueda moverse por toda la cancha y un creador de juego. A sabiendas de que Guillermo Pol Fernández no continuará en 2025, buscarán otra opción para sustituirlo.

En los últimos mercados sonó el nombre de Alan Velasco, el ex Independiente que jeuga en Dallas de la MLS. Pero su costoso precio hicieron que las negociaciones no continuarán. En caso de que cambien las condiciones, no se descarta que lo vayan a buscar.